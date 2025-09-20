La Asamblea General de la ONU vota a favor de un futuro “Estado Palestino Soberano e Independiente” sin Hamas

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 7:09 p.m. Lectura: 2 min.







Para disgusto de Israel y los Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU adoptó esta gran mayoría este viernes 12 de septiembre, el “Declaración de Nueva York” Con el objetivo de dar nueva vida a la solución a dos estados, israelí y palestino, lo que excluye a Hamas por primera vez. Israel rechaza una resolución “Shameter” Alentando a Hamas en la guerra.





Mientras que el gobierno israelí ha criticado la incapacidad de la Asamblea durante casi dos años, y el Consejo de Seguridad, para condenar los ataques sin precedentes del movimiento palestino del 7 de octubre de 2023, el texto preparado por Francia y Arabia Saudita, adoptados por 142 votos por 10 contra (incluidos Israel y los Estados Unidos) y 12 abstenciones, está claro.





“Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra civiles”dijo. La declaración, ya co-firmada en julio por 17 estados, incluidos varios países árabes, va más allá. “En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamas debe dejar de ejercer su autoridad en la Franja de Gaza y poner sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de acuerdo con el objetivo de un estado soberano e independiente de Palestina.»









El embajador palestino Riyad Mansour reaccionó llamando a Israel a “Escucha la voz de la razón” Y “El mensaje que ha resonado irresistiblemente en esta asamblea”.





“Juntos, es un camino irreversible hacia la paz que estamos rastreando”dijo el presidente francés Emmanuel Macron en X.













“Un escudo contra las críticas de Israel”





Un mensaje que no ha convencido ni a Israel ni a los Estados Unidos. “No recordaremos esta declaración parcial como un paso hacia la paz, sino como un nuevo gesto hueco que debilita la credibilidad de la asamblea”dijo el embajador israelí en la ONU Danny Danon justo antes de la votación. “Depende de nosotros que el verdadero trabajo es eliminar a Hamas”agregó, denunciando que el movimiento palestino no está designado como “Organización de territorio”.





Esta declaración es una “Regalo para Hamas” Y “Un nuevo truco publicitario” OMS “SAP severa esfuerzos para poner fin al conflicto”agregó el diplomático estadounidense Morgan Ortago.









La votación ocurre unos días antes de la cumbre sobre el tema palestino que París y Ryad coproducirán el 22 de septiembre en la ONU, donde Emmanuel Macron prometió reconocer al estado palestino.









Una regulación “justa, pacífica y sostenible”





Después de París, varios países anunciaron su intención de hacerlo en la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, un proceso dado como un medio adicional de presión sobre Israel para poner fin a la guerra en Gaza, activado después de los ataques de octubre de 2023.









Allá “Declaración de Nueva York” También suplicar el “Fin de la guerra en Gaza” y un “Just, regulaciones pacíficas y sostenibles del conflicto israelí-palestino, basados ​​en una implementación real de la solución de dos estados”. Una posición habitual de la asamblea. En la perspectiva de un alto el fuego, admite el despliegue de un “Misión temporal de estabilización internacional” en Gaza, para traer “Garantías de seguridad en Palestina e Israel”.





Alrededor de las tres cuartas partes de los 193 estados miembros de la ONU reconocen al estado palestino proclamado por la Dirección Palestina en el exilio en 1988. Pero con la guerra que devastó la Franja de Gaza, la extensión de la colonización israelí en Cisjordia Occidental y las inclinaciones de los funcionarios israelíes anexan este territorio, algunos temen que la creación de un estado palestino no sea físicamente imposible.





El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue muy claro el jueves: “No habrá estado palestino”. Su aliado estadounidense ya ha anunciado que el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas no estaría autorizado a venir a Nueva York.