Retransmisión de la conversación entre Patrick Cohen, Thomas Legrand y dirigentes socialistas: una investigación abierta

Publicado el 26 de diciembre de 2025 a las 12:59 p.m.,

actualizado el 26 de diciembre de 2025 a las 2:15 p.m. Lectura: 2 min.







La fiscalía de París confirmó el jueves 25 de diciembre a la Agencia France-Presse (APF) que había abierto una investigación sobre la grabación clandestina de una conversación entre los periodistas Patrick Cohen y Thomas Legrand, este último también presentó una nueva denuncia tras la revelación de información sobre otro intercambio privado con un ex jefe de France-Inter. Una fuente cercana al asunto ya había indicado que se estaba llevando a cabo una investigación.













Este vídeo fue luego ampliamente comentado en los medios de comunicación de la galaxia Bolloré como CNews, Europe 1 y “le Journal du Dimanche” (“le JDD”), hasta el punto de convertirse en el catalizador de una guerra abierta entre la radiodifusión pública y estos medios.





Una denuncia contra CNews y Europa 1





Se abrió la investigación a “intrusión en la intimidad de la vida privada mediante captura”, “grabar las palabras de una persona, usar, conservar o divulgar un documento” O “grabaciones obtenidas mediante una invasión de la privacidad de otra persona, publicación, difusión, reproducción de información falsa que pueda perturbar el orden público”detalló la fiscalía.













En esta etapa, el expediente “está siendo analizado” por la sección de la fiscalía responsable de los expedientes de prensa y de las libertades públicas, que aún no ha decidido las acciones legales a emprender, afirmó el fiscal.





La fiscalía aún no tenía información el jueves sobre la nueva denuncia presentada la víspera por Thomas Legrand, tras la divulgación de información sobre una conversación privada que mantuvo con el exjefe del Inter de Francia Laurence Bloch.













Respecto a este último delito, “La idea es que, más allá de la captura ilegal, el contenido haya sido falsificado, disfrazado”le dijo a “Parisien”.





“Delito de espionaje audiovisual de la vida privada”





El jueves 18 de diciembre, Thomas Legrand denunció ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre la radiodifusión pública las repetidas afirmaciones en Europe 1 y luego en CNews sobre un reciente encuentro que había mantenido en un café con Laurence Bloch.













Laurence Bloch también declaró a “Télérama” que también había presentado una denuncia el miércoles, por “delito de espionaje audiovisual de la vida privada”, “explotación de dicho espionaje” Y “interceptación de correspondencia”.









Radio France y France Télévisions también demandaron por separado a “le JDD”, Europe 1 y CNews en noviembre ante el tribunal de actividades económicas por “denigrado”acusándolos de realizar múltiples transmisiones de estas acusaciones en sus antenas para perjudicarlos.