¿Qué podemos esperar de las reuniones de Miami?





Las conversaciones para intentar poner fin a la guerra en Ucrania continúan este sábado 20 de diciembre en Miami, donde se encuentran negociadores ucranianos, europeos y estadounidenses a los que próximamente se sumará una delegación rusa, aunque no está prevista una mesa redonda que reúna a todas estas partes. ¿Qué debemos esperar? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





El emisario ruso de camino a Miami





El enviado ruso Kirill Dmitriev anunció este sábado que se dirigía a Florida, donde ya están presentes equipos ucranianos y europeos para participar en las negociaciones encabezadas por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.





“De camino a Miami”escribió Kirill Dmitriev en una publicación en la red social





“Mientras los belicistas continúan trabajando duro para socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, recordé este vídeo de mi visita anterior: la luz atraviesa las nubes de tormenta”añadió Kirill Dmítriev.





Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el viernes cerca de Miami con el negociador ucraniano Roustem Oumerov y representantes de Francia, el Reino Unido y Alemania.









¿“Progreso” del lado ucraniano?





Al final de estas conversaciones, Roustem Oumerov se limitó a asegurar que su delegación había llegado a un acuerdo con los estadounidenses. “Seguir trabajando juntos en un futuro próximo”.





Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó la ” progreso “ Hacia un compromiso entre Kiev y Washington sobre el contenido de un plan que se debe proponer a Moscú para poner fin a los combates. Pero, advirtió, Rusia se está preparando, según él, para una nueva “año de guerra” en 2026.





Se desconocen los detalles de la nueva versión pero, según el presidente ucraniano, se trata de concesiones territoriales de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.





El presidente ucraniano afirmó también que Washington ha propuesto una reunión entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Miami. Washington tiene “Propusieron un formato, hasta donde yo sé, Ucrania, Estados Unidos, Rusia”dijo, añadiendo que podrían estar presentes representantes europeos y que “Tendría sentido celebrar una reunión conjunta de este tipo (…) una vez que hayamos visto los posibles resultados de las reuniones que ya han tenido lugar”.





El viernes, cuando apenas comenzaba esta nueva serie de conversaciones, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que no se impondría ningún acuerdo a Ucrania.





“Depende de ellos llegar a un acuerdo”. No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que quererlo”afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense durante una conferencia de prensa en Washington.





Donald Trump, cada vez más impaciente, presionó a Kyiv para que “muévete rápido”durante un intercambio con la prensa en la Oficina Oval.









Europeos invitados a participar





La inclusión directa de europeos es una novedad respecto a los encuentros anteriores que tuvieron lugar en las últimas semanas entre ucranianos y estadounidenses en Ginebra, Miami y Berlín.





Las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto, que en febrero cumpliría su quinto año, se han acelerado en las últimas semanas tras la publicación de un plan de la administración Trump, sin desembocar en un alto el fuego.





De hecho, Estados Unidos propuso, hace más de un mes, un plan para poner fin a la guerra en Ucrania desencadenada por Rusia en febrero de 2022. Este texto inicial, percibido como ampliamente favorable al Kremlin, ha sido revisado desde entonces tras consultas con Kiev.









¿Cuál es la situación sobre el terreno?





En Ucrania, Rusia sigue atacando las infraestructuras de su vecino: el viernes por la tarde, un misil balístico mató a siete personas e hirió a quince cerca de Odessa, anunció el gobernador local Oleg Kiper. Moscú también afirmó el sábado haber capturado dos pueblos en las regiones de Sumy (norte) y Donetsk (este).









Por su parte, Kiev anunció el sábado que había destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo situado en la península ocupada de Crimea, según los servicios de seguridad SBU.





El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que “la pelota” era “en el campamento” de Kyiv y sus aliados europeos, Rusia ya ha aceptado ” compromiso “ durante sus propias conversaciones con los estadounidenses.









Acogió con satisfacción las ganancias territoriales obtenidas en el este de Ucrania por las fuerzas rusas y aseguró que “avanzar por toda la línea de contacto”.





Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente de Ucrania, donde controlan alrededor del 19% del territorio.