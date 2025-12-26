¿Habrá pronto un intercambio entre Macron y Putin?





No ha habido ningún intercambio reciente entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin y no hay ninguna “por ahora” entrevista prevista, anunció el Elíseo este viernes 26 de diciembre, mientras que París y Moscú –cuyas relaciones se encuentran en su punto más bajo– expresaron públicamente recientemente su interés en un contacto directo en la cumbre.





• Putin listo para hablar con Macron, seis meses después de su último intercambio





La semana pasada, el Kremlin anunció que Vladimir Putin estaba dispuesto a hablar con Emmanuel Macron, respondiendo a unas declaraciones en ese sentido del presidente francés.





El Elíseo había juzgado esto “bienvenido” y dijo que sus equipos le aconsejarían “en los próximos días hablaremos sobre la mejor manera de proceder”insistiendo en que esto debía hacerse “con total transparencia” con Kyiv y socios europeos.









El último intercambio entre los dos líderes se remonta al 1 de julio: hablaron durante más de dos horas por teléfono, la primera vez desde septiembre de 2022. Luego discutieron sobre el programa nuclear iraní y Emmanuel Macron pidió a Putin un alto el fuego en Ucrania.





• Moscú hace una “propuesta” sobre el investigador Laurent Vinatier





Unos días más tarde, el jueves, Moscú anunció que había realizado una ” propuesta “ a Francia en el caso del investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Rusia desde junio de 2024 y cuya liberación exige París. Algunos podrían interpretar este anuncio sorpresa como un deseo de reanudar el diálogo con París.









“Se hizo una propuesta a los franceses sobre Vinatier”declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. “La pelota está ahora en el tejado de Francia”añadió, sin más detalles.













Laurent Vinatier, investigador de 49 años especializado en el espacio postsoviético, fue condenado en octubre de 2024 por un tribunal ruso a tres años de prisión por no haberse registrado como investigador.“agente extranjero”recogiendo “información militar” puede ser “utilizado contra la seguridad” de Rusia. El interesado admitió los hechos, pero alegó ignorancia. En agosto compareció ante un tribunal ruso acusado de“espionaje” arriesgándose a aumentar considerablemente su pena. La investigación se ha ampliado y podría afrontar un nuevo juicio por espionaje a finales de febrero de 2026, según su abogado francés.





• No hay ningún intercambio previsto, pero…





“No hubo intercambio” entre los presidentes francés y ruso, “Actualmente no hay planes para una apelación” entre ellos y “No hay planes de que Emmanuel Macron viaje a Moscú”indicó finalmente el Elíseo este viernes.





Incluso si no está previsto ningún contacto en este momento, Emmanuel Macron “manténgase movilizado”aseguró la presidencia francesa. “Él toma la iniciativa” seguro “Apoyo a Ucrania de forma muy operativa”subrayó, celebrando que el Consejo Europeo aprobara la semana pasada un préstamo de 90 mil millones de euros para ayudar a Kiev.









Emmanuel Macron también permanece ” determinado “ tiene “consolidar la unidad entre Ucrania, Europa y Estados Unidos” sobre la nueva versión del plan americano, negociado desde hace semanas entre Washington y Kiev. En enero se celebrará en París una nueva reunión de la Coalición de los Dispuestos sobre el espinoso tema de las garantías de seguridad.