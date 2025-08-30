21 países cuya Francia condenan el plan israelí “inaceptable” para la colonización en Cisjordania

Publicado el 21 de agosto de 2025 a las 6:52 p.m. Lectura: 1 min.







El principal plan de colonización en Cisjordania ocupada aprobado el miércoles por Israel es “Inaceptable” y representa “Una violación del derecho internacional”condenó el jueves 21 países, incluidos el Reino Unido y Francia, en una declaración conjunta.









“Condenamos esta decisión y pedimos la mayor firmeza de que se cancele de inmediato”agregaron los ministros extranjeros de estos países.





El proyecto de construcción clave de 3.400 unidades de vivienda en Cisjordania ocupada debería reducir este territorio palestino en dos, comprometiendo cualquier continuidad territorial de un posible estado palestino.





“Termine la construcción de las colonias”





Medidas tomadas por el gobierno israelí “Comprometer nuestro deseo común de garantizar la seguridad y la prosperidad en el Medio Oriente”denuncia los jefes de diplomacia de estos 21 países, incluidos Canadá, España, Italia también. El jefe de diplomacia de la Unión Europea Kaja Kallas también es signatario del texto.









Llaman al gobierno israelí a “Termine la construcción de colonias” y “Elevar las restricciones financieras impuestas a la autoridad palestina”. En Londres, el Ministerio Exteriores convocó al embajador de Israel Tzipi Hotovely el jueves. El proyecto también fue denunciado por la ONU el miércoles.





Excluyendo Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, junto con alrededor de 500,000 israelíes instalados en colonias que la ONU juzga ilegal con la ley internacional.





La colonización de Cisjordania, frontera de Jordania, continuó bajo todos los gobiernos israelíes, a la izquierda y a la derecha, desde 1967. Se ha intensificado claramente bajo el gobierno actual, particularmente desde el comienzo de la guerra en Gaza, se desencadenó después del ataque sin precedentes en Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.









Los enfrentamientos, a veces mortales, entre las poblaciones palestinas locales, los colonos del ejército y los judíos se han multiplicado allí. Las autoridades israelíes restringen fuertemente los movimientos de los palestinos de Cisjordania, afluentes de licencia para cruzar los puntos de control y entrar en Jerusalén Este o en Israel.