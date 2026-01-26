



El anuncio de Lidl, el segundo mayor anunciante, de que dejaría de hacer publicidad televisiva el 8 de enero causó conmoción. Esta decisión podría acelerar el debilitamiento de los medios tradicionales franceses en favor de Google, Meta o Amazon. La razón dada por la marca, recientemente condenada por “prácticas comerciales engañosas”, es “Riesgos debidos a la regulación”Lidl indica que quiere invertir más en vídeos online.





La presión para reducir las reglas se está intensificando en Europa, especialmente desde el informe Draghi de septiembre de 2024 sobre la competitividad europea, que señalaba el exceso de regulación como un posible factor de nuestro retraso respecto de Estados Unidos y China. Para muchos, la regulación se ha convertido en enemiga de la innovación, el crecimiento y la competitividad. Entre otros objetivos, la Ley europea sobre IA, que la Comisión Europea, bajo fuertes presiones, en particular por parte de la administración Trump, ha anunciado que quiere aligerar.





El mensaje parece claro: regular demasiado sería un lujo que Europa ya no podría permitirse, particularmente en el ciberespacio, donde el modelo de Internet se opondría por naturaleza a las regulaciones públicas nacionales. Sin embargo, la historia económica muestra que, en general, la regulación, lejos de frenar el crecimiento y la innovación, tiene efectos virtuosos. Como también ha llamado la atención el último estudio del INED que confirma el declive demográfico francés, es interesante mostrar cómo la regulación ha sido una palanca indirecta pero decisiva para la demografía francesa.





La actuación de la prevención pública





Para entender por qué es necesario un desvío por dos políticas públicas emblemáticas: la lucha contra el tabaco y la seguridad vial. En la década de 1970, Francia tenía más de 18.000 muertes al año en sus carreteras. En 2023, esta cifra se habrá reducido a alrededor de 3.000. No se trata de un milagro tecnológico espontáneo, sino del resultado de sucesivas normas a veces denunciadas como liberticidas, como la limitación a 80 km/h criticada por el movimiento de los “chalecos amarillos”: cinturones de seguridad obligatorios, límites de velocidad, controles de alcoholemia, radares automáticos. A lo largo de treinta años, comparando la mortalidad observada con la que habría prevalecido si se hubieran mantenido los niveles de los años 1970, el orden de magnitud es sorprendente: alrededor de 250.000 vidas se salvaron en las carreteras francesas gracias a una normativa más restrictiva.





El tabaco cuenta una historia similar. Es la principal causa de mortalidad evitable y todavía causa alrededor de 75.000 muertes al año en la actualidad. Pero las políticas públicas (prohibición de las ventas a menores, prohibición de fumar en lugares de trabajo y lugares públicos, impuestos disuasorios, envases neutrales) han reducido enormemente el tabaquismo. En diez años, Francia ha tenido casi 4 millones menos de fumadores diarios. Los efectos sobre la salud son tardíos pero masivos: reducción de ataques cardíacos, cánceres y enfermedades respiratorias. De manera conservadora, podemos estimar que se han evitado al menos 100.000 muertes en Francia durante los últimos treinta años gracias a estas políticas. En total, las carreteras y el tabaco representan una cifra global impresionante: más de 350.000 muertes evitadas en treinta años en Francia gracias a normas a menudo cuestionadas en el momento de su adopción.









El argumento económico es igualmente poderoso. Los análisis públicos utilizan un “valor de vida estadístico” de entre 3 y 5 millones de euros. Trescientas cincuenta mil vidas salvadas representan, por tanto, más de un billón de euros en beneficios sociales acumulados: gastos sanitarios evitados, capital humano mantenido y cohesión social reforzada. Pocas políticas de crecimiento pueden lograr tales beneficios colectivos.





Normas proporcionadas pero firmes





Con el actual shock demográfico y sus consecuencias económicas y políticas, concretamente el envejecimiento acelerado de la población o las futuras tensiones sobre la financiación de las pensiones, que ya es muy deficitaria, la ecuación francesa se está volviendo peligrosamente complicada. En este contexto, cada vida salvada hoy gracias a las normas reforzadas no es sólo una victoria moral o sanitaria; también es un activo potencial futuro, un contribuyente, un productor de riqueza y vínculos sociales. Por tanto, oponer regulación y desarrollo económico es una contradicción, y esto en todos los ámbitos, ayer y mañana. El ciberespacio, también llamado “autopistas de la información” en los días ahora benditos del tándem Clinton-Gore que ocupó la Casa Blanca en los inicios de Internet, como las carreteras o el tabaco, exige reglas inteligentes, proporcionadas, pero firmes.





Europa ha construido, con la democracia, el reino de la ley y los derechos. Debe asumir este modelo ante la acumulación de amenazas. Los ciudadanos exigen más protección para los menores contra contenidos violentos o pornográficos, la democracia depende de una lucha contra la desinformación masiva en las redes sociales, incluso mediante la regulación de los agentes generativos de IA, el consumidor y nuestras empresas necesitan más reglas para el ciberespacio. Presentado como fuera de sintonía y anti-innovación, el esfuerzo europeo para la ciberregulación implica en realidad inversiones colectivas para evitar costos futuros masivos: abandono educativo, trastornos psicológicos, polarización política, pérdida de confianza democrática.









Incluso podemos establecer el vínculo entre la caída de la natalidad y el creciente “ciberdesorden”, alimentado por las manipulaciones rusas de un Putin ahora aliado al “truskismo”, esa alianza fatal entre el delirante Trump y los barones tecnológicos cuyo emblema es Elon Musk: entre las razones aducidas para dudar o incluso renunciar a tener hijos, los jóvenes citan la incertidumbre existencial ante un mundo cada vez más aterrador. Para salvar nuestras pensiones necesitamos niños: una regulación más eficaz del ciberespacio podría incluso contribuir a detener determinadas causas del declive demográfico.





Jean-Noël Tronc es el ex asesor digital del primer ministro Lionel Jospin (1997-2002) y profesor de la escuela de negocios Essec.