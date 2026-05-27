17 departamentos en alerta naranja el jueves, picos de 39°C... Actualización sobre una ola de calor sin precedentes

“Hipervigilancia” hacia los niños pequeños y los ancianos, las actividades deportivas canceladas, los trabajos agrícolas interrumpidos… Francia sufre un episodio de calor “inédito” en mayo, con alerta naranja de ola de calor que afectará al oeste de Francia y la región parisina. Se esperan máximas de 39°C en los próximos días, según Météo-France.

Bajo el efecto de un “cúpula de calor” persistente, el instituto meteorológico registró el martes un nuevo récord de temperatura en todo el país para el mes de mayo con un indicador térmico nacional de 24,8°C.

El primer ministro Sébastien Lecornu presidirá el jueves una reunión interministerial sobre la ola de calor. “hacer balance de la preparación de los servicios estatales”.

La vigilancia naranja por ola de calor se prorrogó hasta el jueves en París y en tres departamentos de la periferia, además de los 13 departamentos que ya se encuentran en este nivel de vigilancia en el oeste de Francia, anunció Météo-France el miércoles.

París, Altos del Sena, Sena San Denis y Val-de-Marne se volverán naranjas a partir del mediodía del jueves, con temperaturas máximas previstas de 32 a 34°C, localmente 35°C, según el último boletín de previsiones. Yvelines, Val d’Oise, Seine-et-Marne y Essonne están en alerta amarilla, con temperaturas máximas equivalentes pero nocturnas. “menos caliente”según la misma fuente.

El miércoles por la tarde hacía 36°C en Burdeos, 35°C en Rennes y 33°C en Toulouse.

“El jueves veremos un pequeño cambio en las temperaturas muy cálidas hacia el sur y el este. Podríamos tener temperaturas muy locales de 38°C, o incluso 39°C en algunas regiones, en particular en Languedoc”.que sería “totalmente nuevo” en mayo, subrayó Adrien Warnan, pronosticador de Météo-France, durante una rueda de prensa. Las temperaturas deberían entonces ” ciertamente “ bajará el domingo, según él.

La SNCF cancela varias salidas de trenes el jueves y el viernes por temor a averías en la climatización de los trenes Corail que circulan entre París y el suroeste, así como entre Burdeos y Marsella. “Esta medida pretende prevenir posibles averías del aire acondicionado ligadas a las altas temperaturas”indicó SNCF Voyageurs en un comunicado de prensa.

El jueves, cuatro trenes que unen París con Toulouse, Brive y Cahors están cancelados, al igual que tres en la otra dirección. Esto se repite el viernes. En la línea Burdeos-Marsella, seis trenes están cancelados el jueves y cinco el viernes.

El martes se batió un nuevo récord de calor para el mes de mayo en toda Francia, informó Météo-France este martes por la noche. El indicador térmico nacional, que mide la temperatura promedio en todo el país, alcanzó los 24,8°C, según lecturas provisionales a las 17.00 horas del martes. del pronosticador nacional. El lunes la temperatura era de 24,6°C, ya un récord.

Se batieron localmente varios récords para el mes de mayo, en particular en Saint-Brieuc con 31,9°C, Dinard con 33°C y Besançon con 32,2°C, indicó también Météo-France. También en las mínimas se registraron valores sin precedentes a primera hora de la mañana, como en Biarritz, donde la temperatura no bajó de 23,3°C (el récord anterior fue de 21,4°C el 26/05/1985).

Este episodio de ola de calor es sin duda “el primero de una serie” que debería repetirse este verano, afirmó este martes la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut. “Lamentablemente sabemos que, ciertamente, este es sólo el primero de una serie de eventos de este tipo que tendremos que vivir este verano”afirmó el ministro, en la apertura de una reunión de crisis en el Centro Ministerial de Vigilancia y Alerta Operacional (CMVOA), en el Hôtel de Roquelaure en París. Los episodios de olas de calor están aumentando e intensificando con el calentamiento global.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, habló este martes “siete muertes”, de los cuales “al menos cinco ahogamientos”, vinculado al calor extremo. “Lo que puedo decir hoy es que hay siete muertes relacionadas directa o indirectamente con el calor”declaró en TF1, recordando que “Todo esto habrá que aclararlo cuando finalice el episodio que estamos viviendo hoy”.

La oficina del portavoz indicó a la AFP que dos personas se ahogaron en Gironda, una en Marne, una en Sena y Marne y una en Maine y Loira. Otras dos personas murieron mientras practicaban deportes en París y en la metrópoli de Lyon: un corredor de 53 años se sintió mal durante una carrera en el distrito 20 de la capital, y una mujer de 28 años sufrió hipertermia durante una competición de Hyrox.