Nuevas protestas desde Minneapolis hasta Nueva York tras la muerte de un segundo estadounidense baleado por agentes federales





Una segunda muerte que galvaniza la protesta. La muerte a tiros de un estadounidense de 37 años, la segunda asesinada por agentes federales en Minneapolis en unas tres semanas, desencadenó nuevas protestas el sábado 24 de enero en una ciudad sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra las operaciones de la policía de inmigración (ICE).









Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos, murió después de un altercado el sábado con agentes federales en una carretera. Su muerte agrava una situación ya tensa desde la de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense asesinada a tiros el 7 de enero en su coche por un agente del ICE en la misma ciudad.





La administración Trump inmediatamente afirmó que el hombre se estaba preparando para poner en peligro a los agentes, como lo hizo después de la muerte de Renee Good. A pesar de estas acusaciones y del llamado a la calma por parte de la policía local, varios centenares de manifestantes se reunieron el sábado por la tarde, bajo un frío glacial, para denunciar esta violencia en un parque de Minneapolis.





Los manifestantes también bloquearon el acceso al lugar de la tragedia.











También se llevaron a cabo manifestaciones de protesta o homenajes a Alex Pretti en varias ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles, incluida San Francisco.

























En el plano político, los demócratas expresaron su indignación y amenazaron con bloquear la financiación del Estado federal, que corre el riesgo de una nueva parálisis a finales de mes. La financiación federal expira el 31 de enero, y aunque un texto adoptado por la Cámara de Representantes parecía encaminado a ser adoptado en el Senado la próxima semana, los acontecimientos en Minneapolis pusieron la situación patas arriba.





Varios demócratas electos dijeron que se negaron a aprobar el texto tal cual porque incluye fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de llevar a cabo la política migratoria deseada por Donald Trump.





Dudas sobre el desarrollo de los hechos





El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, ha pedido que las autoridades locales, y no las federales, tomen la iniciativa en las investigaciones. “No podemos confiar en el Estado federal”afirmó, antes de criticar al ICE que, según él, siembra “caos y violencia”.





Del lado republicano, el senador de Luisiana Bill Cassidy pidió una investigación conjunta local y federal sobre este suceso. “increíblemente perturbador”juzgando que “La credibilidad de ICE y la del DHS están en juego”.





Un vídeo que circula en las redes sociales y cuya autenticidad ha sido confirmada por las autoridades muestra a varios agentes con chalecos con el logo “Policía” luchando por derribar a una persona al suelo y golpeándola varias veces. Entonces suena un disparo, los agentes se alejan del hombre que yacía en la calle y le disparan varias veces.









“Estaba allí para ejercer la violencia”dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa, mientras que el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, llamó a Alex Pretti.“asesino”en un mensaje transmitido en X por el vicepresidente JD Vance.





Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el hombre estaba armado con una pistola semiautomática y había “Resistido violentamente” ante el agente, “temiendo por su vida”no le dispares. En X, el DHS publicó una foto de la supuesta arma.









Pero según un análisis de las imágenes realizado por el medio de investigación Bellingcat, “momentos antes del primer disparo”se puede ver a uno de los agentes alejándose con un arma similar al arma publicada por el DHS.





“Diez tiros” disparados contra el hombre en el suelo





Después, “Dos agentes diferentes están claramente disparando sus armas y se han disparado al menos diez tiros en total”continúa Bellingcat, precisando que ” mayoría “ fueron así mientras “el hombre ya estaba tendido en el suelo inmóvil”.





El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo en una conferencia de prensa que el hombre vivía en la ciudad, tenía una licencia legal para portar armas y no era conocido por la policía.









Describió un “situación extremadamente impredecible” después del tiroteo cuando llegaron los manifestantes, explicando que las autoridades locales no habían podido asegurar el lugar para la investigación.





Paso de armas entre Trump y autoridades locales





“El alcalde y el gobernador presionan a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”acusó Donald Trump en su plataforma Truth Social, para quien hay que dejar a la policía de inmigración “haz tu trabajo”.





El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió al presidente que ponga fin a las operaciones de ICE en su ciudad y “restaurar la paz”.





La ciudad está bajo tensión desde la muerte de Renée Nicole Good, que se convirtió en un símbolo de los excesos de los que se acusa regularmente al ICE tras el regreso al poder de Donald Trump, que reivindica la firmeza de sus operaciones antiinmigrantes.













Pero la situación está en pleno apogeo. “escalada”ya que los agentes de ICE “atacar y aterrorizar” los residentes, dice.





El viernes, miles de personas ya habían marchado en el centro de Minneapolis para protestar contra las operaciones antiinmigrantes del ICE, en un momento en que las autoridades estadounidenses intentaban calmar la indignación provocada por la detención de un niño de cinco años.