Lo que sabemos sobre este nuevo drama que involucra a la policía de inmigración.





Minneapolis vuelve a ser escenario sangriento de operaciones violentas por parte de la policía de inmigración (ICE). Un hombre estadounidense de 37 años fue asesinado el sábado 24 de enero por agentes federales, anunciaron las autoridades de esta ciudad del norte de Estados Unidos. La capital de Minnesota lleva varias semanas sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.





Su muerte se produce menos de tres semanas después de la de Renee Nicole Good, una estadounidense también de 37 años, que fue asesinada a tiros por un agente de ICE en la misma ciudad. Una tragedia que conmocionó a todo Estados Unidos y tuvo repercusión internacional. Una mirada retrospectiva a las circunstancias de este nuevo drama que podría amplificar la protesta.





Las circunstancias aún no están claras





Fue el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien denunció por primera vez “nuevos disparos atroces” por agentes federales, mientras la ciudad todavía se recupera de la muerte de Renee Nicole Good. “Acabo de hablar en la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota ya ha tenido suficiente. Es despreciable”.declaró el demócrata electo el día X.





Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que el hombre asesinado el sábado estaba armado con una pistola semiautomática y tenía “Resistido violentamente” ante el agente “temiendo por su vida” No le dispares.





Un video que surgió en las redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por las autoridades muestra a varios agentes con chalecos con las siglas ” Policía “ luchando por derribar a una persona al suelo y luego golpeándola varias veces. Entonces suena un disparo, los agentes se alejan del hombre que yacía en la calle y le disparan varias veces.









En “Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a los agentes del orden”.









El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo en una conferencia de prensa que el hombre era residente de Minneapolis, tenía una licencia legal para portar armas y no era conocido por la policía.





Nuevos llamados para poner fin a las operaciones de ICE





El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió este sábado a Donald Trump que ponga fin a las operaciones de ICE en su ciudad tras esta segunda muerte en pocas semanas.





“Presidente Trump: Este es el momento de ser un líder. Pongan a Minneapolis en primer lugar, pongan a Estados Unidos en primer lugar. Restablezcamos la paz. Pongamos fin a esta operación”declaró durante una conferencia de prensa.





El jefe de la policía local también pidió calma.





“Instamos a todos a permanecer en paz. Reconocemos que hay mucha ira y muchas preguntas en torno a lo sucedido, pero necesitamos que la gente permanezca en paz”.dijo Brian O’Hara junto a Jacob Frey.













Por su parte y como siempre, Donald Trump defendió acérrimo a los agentes de ICE y sopló las brasas: “El alcalde y el gobernador presionan a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”acusó al presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, para quien hay que dejar en paz a la policía de inmigración “haz tu trabajo”.





Una situación que está empeorando





La situación está en pleno apogeo. “escalada”ya que los agentes de ICE “atacar y aterrorizar” residentes, dijo.





La víspera, miles de personas ya habían marchado en el centro de Minneapolis para protestar contra las operaciones antiinmigrantes del ICE, en momentos en que las autoridades estadounidenses intentaban calmar la indignación provocada por la detención de un niño de cinco años. El jueves, una niña de dos años fue llevada con su padre de origen ecuatoriano cuando regresaban de compras.









La nueva muerte del sábado agrava una situación ya tensa por la muerte de Renee Good el 7 de enero. Los funcionarios demócratas locales y muchos residentes del estado cuestionan la teoría oficial de que el oficial de inmigración, que no ha sido suspendido, estaba en defensa propia cuando disparó al residente de Minneapolis.





Minnesota, muchas áreas de las cuales son “santuarios” limitando la cooperación entre las fuerzas del orden locales y ICE, pidió a los tribunales suspender la operación dentro de sus fronteras. La audiencia está prevista para el lunes.