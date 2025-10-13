Refaat Alareer, el poeta asesinado en Gaza que formó a decenas de jóvenes escritores





“ ¿Quién de vosotros ha estado alguna vez en Jerusalén? » Este es un video que está circulando en las redes sociales. Durante una clase en la Universidad de Gaza, el poeta y profesor de literatura inglesa Refaat Alareer hace esta pregunta aparentemente inofensiva y cuenta las manos que se levantan. “ tres de 60 es muy poco, pero es normal, porque ustedes saben que los palestinos que vivimos en Gaza no podemos ir a Jerusalén debido a la ocupación israelí. (Jerusalén, anexionada de facto por Israel después de la guerra de los seis días, tiene prohibido el acceso a los palestinos de Cisjordania o Gaza, excepto permisos especiales, nota del editor) Yo tampoco he estado nunca en Jerusalén. Pero amamos a Jerusalén. Y créanme, si un día vamos a Jerusalén, tendremos la impresión de haber estado allí cien veces y reconoceremos cada piedra. Porque hemos leído mucho sobre Jerusalén. Novelas, poemas, libros de historia. Porque cuando escuchamos el poema de Tamim al-Barghouti, experimentamos Jerusalén. Somos transportados a Jerusalén. Ese es el poder de las palabras. »





Vimos este vídeo poco después de la muerte de Refaat Alareer. El 6 de diciembre de 2023, a la edad de 44 años, murió en Gaza, en un bombardeo. Atacado, dicen sus allegados, por las FDI, debido a su aura en el extranjero y sus numerosas publicaciones en inglés en las redes sociales. Y escuchando estas evocadoras palabras…