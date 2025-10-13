Gobierno de Lecornu 2, cuenta atrás y esperanzas en Israel y Gaza, crisis en Madagascar… Las cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? De la crisis política francesa a la situación insurreccional en la isla de Madagascar, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar de este sábado 11 y domingo 12 de octubre.





• El gobierno de Lecornu 2





Sébastien Lecornu inauguró el domingo, dos días después de su reelección en Matignon, un gobierno de 34 ministros, con varios técnicos como el jefe saliente de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, nombrados para el Partido Laborista, o políticos como Gérald Darmanin, reelegidos para la Justicia.









Recién rebautizado como Matignon y amenazado con una censura muy rápida por parte de la oposición, excluyendo al PS que espera la garantía de una suspensión de la reforma de las pensiones, Sébastien Lecornu trabajó todo el fin de semana para encontrar voluntarios a pesar de las múltiples deserciones de sus antiguos aliados.









Sébastien Lecornu, que dimitió el pasado lunes tras la ruidosa salida del Gobierno de Bruno Retailleau, intentó aumentar la presión este domingo prometiendo en la prensa dominical que no dudaría en volver a dimitir en caso de bloqueo. “No haré nada”aseguró a “La Tribune Dimanche”.





• Cuenta atrás y esperanzas en Israel y Gaza





Se espera la liberación de los rehenes del 7 de octubre retenidos en Gaza “temprano el lunes por la mañana”declaró este domingo Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, poniendo fin a las esperanzas de algunos de ver a los rehenes reunirse con sus familias este domingo.





“La liberación de nuestros rehenes comenzará el lunes por la mañana temprano. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos (y entregados) a la Cruz Roja al mismo tiempo y transportados en seis a ocho vehículos”.dijo Shosh Bedrosian.









El primer paso del plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el regreso a Israel de los 48 rehenes, vivos o muertos, debe ir acompañado de la liberación por parte de Israel de 250 detenidos por razones de seguridad, incluidos muchos condenados por mortíferos ataques antiisraelíes, y de 1.700 palestinos detenidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.





Paralelamente a la retirada ya iniciada del ejército israelí, el plan estadounidense prevé en una fase posterior que Hamás sería excluido del futuro gobierno de la Franja de Gaza y que su arsenal sería destruido. Una fuente del movimiento islamista palestino confirmó este domingo que Hamás había renunciado a cualquier papel en un futuro gobierno en Gaza, donde tomó el poder en 2007. Por otra parte, la negativa al desarme parece ser un consenso dentro de la dirección de Hamás.













El futuro de la región bien podría decidirse el lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde los presidentes egipcio Abdel Fattah al-Sissi y el presidente estadounidense Donald Trump presidirán una “cumbre de paz”en presencia de “Líderes de más de 20 países” entre ellos Emmanuel Macron por Francia y Keir Starmer, por el Reino Unido.









El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó además en una entrevista con CBS News el domingo que“presión constante” de Estados Unidos será necesaria para garantizar la estabilidad de Gaza. El vicepresidente aseguró que los 200 soldados estadounidenses que estarán presentes en la región “vigilará los términos del alto el fuego”.





• Legislativa parcial en Tarn-et-Garonne





Los votantes de la primera circunscripción de Tarn-et-Garonne eligieron el domingo, durante una elección legislativa parcial, a un candidato apoyado por el RN, Pierre-Henri Carbonnel, en lugar de a un socialista, tras el llamamiento del jefe de LR, Bruno Retailleau, a no conceder “ni una voz” A la izquierda.









Con esta victoria, obtenida con el 52,2% de los votos, según resultados no definitivos facilitados por la prefectura, la Unión de Derechos por la República (UDR), partido fundado por Eric Ciotti tras su salida de LR durante las elecciones legislativas anticipadas de 2024, conserva el escaño de Brigitte Barèges, de la que Pierre-Henri Carbonnel era diputado.





Brigitte Barèges, ex alcaldesa de Montauban, tuvo que dimitir en julio tras ser declarada inelegible por el Consejo Constitucional por irregularidades en la financiación de campañas.





• Crisis en Madagascar





Una unidad del ejército malgache, que llamó a la desobediencia el sábado, aseguró este domingo tomar el control del ejército en un país sacudido por manifestaciones antigubernamentales.





“A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache, terrestres, aéreas y marítimas, emanarán de la sede del CAPSAT (Cuerpo de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos del Ejército)”anunciaron funcionarios de este contingente en un comunicado en vídeo. Los oficiales agregaron que habían designado al general Demóstenes Pikulas para dirigir el ejército, un puesto vacante desde que el ex líder fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas la semana pasada.









Luego, los soldados entraron a la capital en vehículos militares para unirse a los manifestantes, quienes los saludaron con júbilo y pidieron la renuncia de Rajoelina, lo que marcó un importante punto de inflexión en un movimiento de protesta antigubernamental que ha durado más de dos semanas. Los soldados se enfrentaron a los gendarmes frente a un cuartel.











En 2009, el mismo contingente del CAPSAT, con base en el distrito de Soanierana, en las afueras de la capital malgache, Antananarivo, ya había encabezado un motín durante el levantamiento popular que llevó al poder… al actual presidente.





Esta vez, el Presidente Rajoelina declaró que una “Intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza” estaba en progreso. “La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional que actualmente se desarrolla en el territorio nacional un intento de tomar el poder de manera ilegal y por la fuerza, contrario a la Constitución y a los principios democráticos. »





• La actriz Diane Keaton muere a los 79 años





Diane Keaton fue revelada por Francis Ford Coppola, quien la eligió para el papel de la esposa de Michael Corleone (interpretado por Al Pacino) en la trilogía “El Padrino”. Luego se hizo famosa por su colaboración con Woody Allen, con quien fue compañera y permaneció cercana después, apoyándolo a pesar de que el mundo del cine americano lo había rechazado desde las acusaciones de agresión sexual por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow (que él negó). Actriz favorita del cineasta, rodó ocho películas con él, entre ellas “Manhattan”, “Interiors” y “Annie Hall”; este último, escrito especialmente para ella (“Annie” era su apodo en ese entonces, y “Hall” es su nombre de nacimiento) le valió el Oscar a la mejor actriz en 1978.









También ha aparecido en muchas comedias románticas y ligeras. Otro de sus papeles principales, en 1981, fue en “Reds” de Warren Beatty, una película homenaje a John Reed, un periodista estadounidense que partió hacia Rusia durante la Revolución de Octubre de 1917. La actriz interpretó a la feminista Louise Bryant con quien el periodista mantuvo un romance. En particular, juega junto a Jack Nicholson y Gene Hackman.