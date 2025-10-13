Laurent Nuñez en Interior, Jean-Pierre Farandou en Trabajo, Dati en Cultura… La lista completa de ministros





Muy esperado, Sébastien Leconu reveló este domingo 12 de octubre por la noche los nombres de los nuevos miembros de su gobierno, dos días después de su regreso a Matignon.









En la continuidad de una secuencia loca iniciada por su dimisión y la de su primer gobierno, que sólo sobrevivió 14 horas, Sébastien Lecornu, finalmente reelegido el viernes por la tarde en Matignon, había “carta blanca” para esta segunda prueba. Debilitado por la deserción de LR, que decidió “por una gran mayoría” apoyo sin participación en el gobierno, Sébastien Lecornu también tuvo el desafío de formar urgentemente este equipo que tal vez sólo dure unos días pero que al menos podrá presentar un proyecto de presupuesto al Parlamento en el plazo previsto.





Sébastien Lecornu tiene “propuso una mezcla de sociedad civil con perfiles experimentados y parlamentarios jóvenes”según quienes lo rodean. El prefecto de París, Laurent Nuñez, sucede a Bruno Retailleau en el Ministerio del Interior y el jefe saliente del SCNF, Jean-Pierre Farandou, es nombrado laborista.





Entre las otras entradas en el gobierno de Sébastien Lecornu 2, la ex presidenta de la ONG WWF Francia Monique Barbut, enviada especial de Emmanuel Macron a “Cumbre Un Planeta” La Biodiversidad en 2020-21, tiene a su cargo la Transición Ecológica. También tenga en cuenta que el diputado de LR Vincent Jeanbrun está siendo considerado para Vivienda a pesar de las instrucciones de su partido de no participar. LR ya ha anunciado que excluirá a los ministros de LR que hayan entrado en el gobierno.





Aquí están los nombres del gobierno de Lecornu 2:





• Ministro del Interior: Laurent Núñez





• Ministro de Justicia: Gerald Darmanin





• Ministro de Economía: Roland Lescure





• Ministro de Trabajo: Jean-Pierre Farandou





• Ministro de Transición Ecológica: Monique Barbut





• Ministro de Salud: Stephanie Rist





• Ministro de Transporte: Philippe Tabarot





• Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria: Annie Ginebrard





• Ministro responsable de Cuentas Públicas: Amélie de Montchalin





• Ministro de las Fuerzas Armadas: Catherine Vautrin





• Ministro de Cultura: Rachida Dati





• Ministro de Relaciones Exteriores: Jean-Noël Barrot





• Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas : Serguéi Papin





• Ministro de Educación Superior e Investigación: Felipe Bautista





• Ministro de Educación Nacional: Edouard Geffray





• Ministro de Ciudades y Vivienda: Vicente Jeanbrun





• Ministro de Planificación Territorial: Françoise Gatel





• Ministro de Territorios de Ultramar: Naïma Mouchou





• Ministro de Deportes: Marina Ferrari





• Ministro delegado responsable de las relaciones con el Parlamento: Laurent Panifous





• Ministra Delegada encargada de Igualdad de Género y lucha contra la discriminación: Aurora Bergé





• Portavoz del gobierno: Maud Bregeon





¿Hacia la censura?





Ahora llega un nuevo desafío: mantenerse. Con excepción del PS, toda la izquierda pidió la censura inmediata del gobierno de Lecornu 2. Al igual que la Agrupación Nacional y la UDR de Eric Ciotti.









El grupo socialista (69 diputados) sigue siendo el único capaz de salvarlo, pero ha puesto el listón bastante alto. Sin confirmación “Desde el abandono del 49-3, las medidas para proteger y fortalecer el poder adquisitivo de los franceses y una suspensión inmediata y completa de la reforma de las pensiones, la censuraremos”advirtió el partido de la rosa el viernes por la noche.





tal suspensión “No agotaría el debate sobre el presupuesto y el futuro de Francia, pero sería una garantía de su buena fe y de su deseo de abrir un nuevo período”precisó Olivier Faure, primer secretario del PS, en “la Tribune Dimanche”.



