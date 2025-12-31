Redes sociales: la prohibición de los niños menores de 15 años en el centro de un proyecto de ley que se debatirá a principios de 2026

Publicado el 31 de diciembre de 2025 a las 10:19 horas,

actualizado el 31 de diciembre de 2025 a las 10:41 a.m. Lectura: 1 min.











Este proyecto de ley, compuesto por dos artículos, pretende prohibir “la prestación, por una plataforma en línea, de un servicio de red social en línea a un menor de quince años” a partir del 1 de septiembre de 2026.





“Numerosos estudios e informes dan fe de los diversos riesgos que conlleva el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”justifica el gobierno en el documento, enumerando en particular “exposición a contenido inapropiado”, “ciberacoso” Y “alteraciones del sueño” entre estos riesgos.









Ampliación de la prohibición de teléfonos móviles a las escuelas secundarias





Este primer artículo se enmarca en la Ley de Confianza en la Economía Digital (LCEN) y encomienda a Arcom, Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital, la tarea de hacer cumplir esta prohibición.





En un segundo artículo, el proyecto de ley del gobierno pretende ampliar la prohibición del uso de teléfonos móviles a las escuelas secundarias. Una medida ya implementada desde la guardería hasta la universidad mediante una ley de 2018, aunque a veces cuesta ser respetada.









El presidente Emmanuel Macron, que ha dado prioridad a la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, anunció a principios de diciembre que el proyecto de ley debería debatirse. “a partir de enero”.





El 19 de diciembre, la ministra de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital, Anne Le Hénanff, defendió en una entrevista con el periódico “le Parisien » un texto de ley “breve y compatible con la legislación europea, principalmente la DSA (Reglamento europeo de servicios digitales) ».





Una ley que establece una mayoría digital a los 15 años y promulgada en julio de 2023 no pudo implementarse debido a un bloqueo europeo.









Este proyecto de ley del Gobierno surge tras varias iniciativas legislativas encaminadas a establecer una edad mínima para el uso de las redes sociales.





Por tanto, la Asamblea Nacional deberá examinar en enero un proyecto de ley similar propuesto por el grupo de Gabriel Attal, jefe del Renacimiento.





El 18 de diciembre, el Senado adoptó un texto para combatir la exposición de los niños a las pantallas y a las redes sociales, previendo que los menores de entre 13 y 16 años obtengan la autorización de sus padres para registrarse en estos sitios.







