Ataques estadounidenses en Nigeria contra el Estado Islámico: lo que sabemos





Estados Unidos lideró “muchos” Los ataques mortales contra el Estado Islámico en el noroeste de Nigeria anunciaron el jueves 25 de diciembre el presidente estadounidense, Donald Trump, y prometió nuevos ataques si la organización continúa con lo que describió como “masacre de cristianos”. Frente a un conflicto yihadista de larga data en el noreste, Nigeria también sufre saqueos y secuestros de personas para pedir rescate en el noroeste, por parte de bandas armadas de “bandidos”.





· Una huelga estadounidense a petición de las autoridades nigerianas





“Antes advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, lo iban a pagar caro, y esta noche lo han pagado”declaró Donald Trump en su plataforma Truth Social, añadiendo que “El Departamento de Guerra llevó a cabo muchos ataques perfectos” el día de Navidad. “Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán aún más numerosos si continúa la masacre de cristianos”espetó de nuevo.









Un vídeo de unos diez segundos después, publicado por el Departamento de Defensa estadounidense, parece mostrar el lanzamiento, de noche, de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbola bandera estadounidense. El comando estadounidense en África especificó en X que había atacado “a petición de las autoridades nigerianas (…) matando a varios terroristas del ISIS » en el estado de Sokoto. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, habló sobre “agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano”saludando la acción de su ministerio.









· Los cristianos amenazados de “genocidio”





El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó los ataques estadounidenses del viernes 26 de diciembre. “Las autoridades nigerianas siguen comprometidas con una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluidos los Estados Unidos de América, para combatir el nivel persistente de terrorismo y extremismo violento”dijo en un comunicado de prensa.









Estos ataques marcan la primera intervención militar estadounidense en el país más poblado de África bajo el gobierno de Donald Trump. En noviembre ya había amenazado con recurrir a la opción armada, alegando que los cristianos estaban allí bajo “amenaza existencial” del orden de un “genocidio”.





· Lagos proporcionó información a Washington con antelación





Nigeria dijo el viernes que proporcionó a Estados Unidos información de inteligencia sobre los militantes del Estado Islámico en el noroeste del país antes de los ataques del día de Navidad que el presidente Donald Trump llamó ” poderoso y mortal “.





“ Fue Nigeria quien proporcionó la información. » en Washington, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, al canal de televisión local ChannelsTV, precisando que estaba hablando por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.





El jefe de la diplomacia nigeriana dijo ver “ en detalle » discutió con Marco Rubio y que el presidente Bola Tinubu había dado su “ luz verde » a las huelgas estadounidenses.





Destacó que el enfoque de Nigeria en la lucha contra el terrorismo no estaba influenciado por la religión de las víctimas, “ ya sean musulmanes o cristianos, y cualquiera que sea el tipo de terrorismo “.





Nigeria sugirió el viernes que se esperaban nuevos ataques contra grupos yihadistas después de los llevados a cabo el día de Navidad por las fuerzas estadounidenses en el norte del país. “ Este es un proceso continuo y estamos trabajando con los Estados Unidos. También colaboramos con otros países. dijo Yusuf Tuggar.





· Nigeria, un país dividido entre cristianos y musulmanes





Nigeria está dividida aproximadamente en partes iguales entre el sur, de mayoría cristiana, y el norte, de mayoría musulmana. Es escenario de numerosos conflictos que matan tanto a cristianos como a musulmanes, a menudo sin distinción. El gobierno nigeriano y los analistas independientes se niegan a hablar de persecución religiosa, un argumento utilizado desde hace mucho tiempo por la derecha cristiana en Estados Unidos, Europa y por los separatistas nigerianos que conservan influencia en Washington.





En 2025, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de “particular preocupación” en términos de libertad religiosa y redujo la concesión de visas a los nigerianos.





· Muchos secuestros





En el centro del país, a menudo se enfrentan pastores principalmente musulmanes y agricultores en su mayoría cristianos, aunque la violencia está relacionada con disputas por tierras y recursos más que con religión. La ONU también ha advertido “Resurgimiento de los secuestros masivos”en los que participan periódicamente cientos de escolares. Otras personas fueron atacadas en lugares de culto en secuestros separados. El fenómeno de los secuestros para pedir rescate ha “consolidado en una industria estructurada y con fines de lucro”que recaudó aproximadamente 1,66 millones de dólares (aproximadamente 1,41 millones de euros) en julio de 2024 y junio de 2025, según un informe reciente de SBM Intelligence, una consultora ubicada en Lagos.