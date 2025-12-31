nuevas bajas por nacimiento, aumento del salario mínimo y del precio del tabaco…





(Leve) aumento del salario mínimo, inspección técnica reforzada o nueva baja por nacimiento… En 2026, se podrán observar muchas novedades, desde el primer día del año.





· Revalorización del salario mínimo





Como cada 1 de enero, se incrementará el salario mínimo de crecimiento interprofesional (smic). Aumentará un 1,18%, o 17 euros netos más al mes, siguiendo una evolución mecánica, sin acciones adicionales por parte del gobierno, como viene siendo habitual desde 2012.





El salario mínimo mensual bruto aumentará hasta los 1.823,03 euros, frente a los 1.801,80 euros hasta entonces. Una revalorización que combina dos criterios: la inflación y la evolución de los salarios. El salario mínimo bruto por hora pasará así de 11,88 euros a 12,02 euros y el salario mínimo mensual neto rondaría los 1.443,11 euros.





· Nuevo cálculo del DPE





Nueva modificación en el cálculo del diagnóstico de rendimiento energético (DPE), que ahora estará alineado con la norma europea.









La electricidad se verá así menos penalizada, pasando de 2,3 kWh contabilizados en el DPE a 1,9 kWh. Las viviendas calentadas con electricidad podrán salir de la categoría “tamiz térmico”, y verán pasar su DPE de E a D, sin trabajo, según el Ministerio de Vivienda.





· Control técnico reforzado





A todos los vehículos que pasen inspección técnica a partir del 1 de enero se les comprobarán sistemáticamente los airbags, debido al escándalo de los de la gama Takata. Si están equipados con uno de ellos clasificado como “stop drive”, el vehículo “ ya no tendrá derecho a circular hasta que sea reparado » explica el Ministerio de Transportes. A estos conductores se les solicitará una segunda inspección, con el fin de verificar que el problema haya sido resuelto”, por el peligro potencialmente mortal que representa “. En Francia, todavía circulan 1,3 millones de vehículos equipados con airbags Takata.









· La declaración de donaciones familiares ahora es obligatoria online





A partir del 1 de enero de 2026 la declaración de donaciones recibidas se realizará online. Si la declaración de grandes donaciones siempre ha sido obligatoria -aunque no estuvieran gravadas-, ésta podría hacerse en formato papel. A partir de ahora sólo se realizará online. Por tanto, lo que cambia es la forma de hacer la declaración, no los términos.





No es necesario declarar los regalos de Navidad u otros obsequios. Por otro lado, como ya ocurre hoy, es necesaria una donación de varios miles de euros por parte de los abuelos.





· Suspensión del contador MaPriveRénov’





Debido a la falta de presupuesto encontrado para 2026, se suspenderá el sistema de ventanas MaPrimeRénov’, que ayuda a la renovación energética de un edificio. A falta de presupuesto, se aprobó una ley especial que sólo permite garantizar la continuidad del Estado, bloqueando “ cualquier gasto no contractual », Según Vincent Jeanbrun, Ministro de Vivienda. En 2025, la taquilla ya había estado cerrada durante varias semanas a principios de año y luego durante el verano.









· Baja por nuevo nacimiento





Padres de un bebé nacido o adoptado a partir del 1 de enero de 2026, “ o cuya fecha de nacimiento se esperaba para esta fecha », según el Ministerio de Sanidad y Familias podrán beneficiarse del nuevo permiso retribuido por nacimiento, a pesar de una entrada en vigor finalmente anunciada el 1 de julio de 2026.





Los padres que acojan a un niño durante el primer semestre podrán beneficiarse del mismo, pero con carácter retroactivo, a partir del mes de julio. También se beneficiarán un período adicional excepcional que se extenderá hasta finales de 2026 para disfrutar de esta licencia », que en teoría debe tomarse en un plazo de nueve meses, según el ministerio.









Un sistema que se suma a los permisos de maternidad (dieciséis semanas) y paternidad (28 días) existentes y que puede ser de uno o dos meses completos o fraccionarse en dos periodos de un mes.





· Incremento del precio de sellos y encomiendas





Los precios del correo y la paquetería aumentarán una media del 7,4%. En detalle, los precios del Colissimo aumentarán un 3,4% mientras que los de la letra verde aumentarán hasta los 1,52 euros, frente a los 1,39 euros hasta ahora. Un aumento justificado por La Poste por “ garantizar la sostenibilidad del servicio postal universal con alta calidad », marcada desde hace años por una disminución del volumen de correo.





· Aumento de los precios del tabaco





Varias marcas de cigarrillos aumentarán el precio de su cajetilla de cigarrillos a partir del 1 de enero, hasta 50 céntimos por cajetilla. Los packs de Winston y Camel pasarán ahora a 13 euros. Otros productos también se ven afectados, como el tabaco de liar.









· Aumento del techo anual de seguridad social





El techo anual de la Seguridad Social (PASS) aumentará en enero un 2% con respecto a 2025. Reevaluado cada año, sirve de base para calcular el importe de las dietas en caso de enfermedad, accidente de trabajo o maternidad.





·NORTEnuevo examen cívico para extranjeros que quieran establecerse en Francia





Para cualquier primera solicitud de permiso de residencia plurianual o de naturalización de residentes extranjeros procedentes de países no miembros de la Unión Europea, será obligatorio un examen cívico. Un cuestionario de opción múltiple de unas cuarenta preguntas, en un tiempo límite de 45 minutos. Para aprobar el examen se esperan 32 respuestas correctas. Preguntas que se referirán a los principios y valores de la República, así como a los derechos y deberes de las personas que viven en Francia.



