Reconocimiento de un estado palestino: Macron advierte que Francia no permanecerá “inerte” en caso de represalias israelíes

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 8:45 p.m.

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 9:54 p.m. Lectura: 3 min.







Francia no permanecerá “No inerte” En caso de represalias israelíes por el reconocimiento del estado palestino, formalizado el día anterior, advirtió a Emmanuel Macron este martes 23 de septiembre durante una entrevista con BFM-TV de Nueva York.





“Estamos listos. Hemos planeado todas las opciones posibles, es decir que nunca nos seguiremos siendo inertes. Es solo que planeamos las cosas y siempre defenderemos los intereses de Francia donde sea que esté representado”dijo el presidente francés.





Incluso antes de la formalización del reconocimiento, las autoridades israelíes han blandido amenazas potenciales. A la vanguardia de ellos, la anexión de todo o parte de la Cisjordania ocupada. El Elysée había advertido que tal anexión constituiría “Una línea roja ligera”.













Una dirección en Trump para presionar a Israel





El presidente también envió un discurso a Donald Trump para apoyar el proceso de paz entre Israel y Palestina. “Hay uno que puede hacer algo, es el presidente estadounidense”reconoció al jefe de estado. “¿Y por qué puede hacerlo más que nosotros?” Porque no entregamos armas que permitan la guerra a Gaza (…). Estados Unidos de América, sí. »»





“Veo a un presidente estadounidense que está movilizado, que lo reiteró esta mañana en la galería (de las Naciones Unidas):” Quiero la paz. Me resolví siete conflictos “. ¿Quién quiere el Premio Nobel de la Paz? El Premio Nobel de la Paz solo es posible si detiene este conflicto”también se lanzó. Entonces instó a Washington a “Presione el gobierno de Israel” y usar “Un plan de paz creíble” Complementario a la de la iniciativa Franco-Saudi a favor de la solución de dos estados, israelí y palestina, que fue respaldada por 142 países en la ONU.









Mientras que Donald Trump, como las autoridades israelíes, dijo que el reconocimiento de un estado palestino sería un ” premio “ para ellos “Atrocidades” Comprometido por Hamas, su contraparte francesa se ha rebelado contra esta acusación. “Es totalmente falso decir que es una recompensa en Hamas”por el contrario, según él, “Es la única forma de aislar” El Movimiento Palestino Islamista autor de los sangrientos ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. El plan Franco-Saudi establece el desarme de Hamas, excluido de cualquier futuro gobierno palestino.









El estado de Palestina creó cuando “Israel reconoce”





El presidente finalmente defendió su decisión sobre BFM-TV, que también fractura la clase política francesa y es rechazada por una gran parte de la comunidad judía en Francia. Reafirmó que era un “Proyecto de paz” también para Israel y un “Mano titada”.





También explicó que Israel tendría su opinión para decir que la nueva entidad realmente toma forma, incluso decir “Sí o no en cada miembro” a “Autoridad de transición” en Gaza. Al final, “El día en que se crea el estado de Palestina, es el día en que el estado de Israel lo reconoce”insistió.









También nuevamente pronunció una súplica contra el semitismo, y aseguró todo para luchar contra él, mientras denunciaba sin nombrarlos a los funcionarios de la rebelde de Francia. El condenó así “Discurso al extremo izquierdo que son intolerables en términos de antisemitismo”OMS “Divide la República”y llamado “Unidad” de la nación.





“No es la República, no hay lugar en Francia para estos comportamientos”dijo, evocando “El antisemitismo que se establece en la universidad y la escuela secundaria” O “En Sciences-Po”. Emmanuel Macron pidió “Una movilización de toda la sociedad” porque “No hay una ley mágica frente al antisemitismo. Hay un comienzo”.