El alcalde de Saint-Etienne trató de chantajear en el “Sextape”: resumimos el caso





¿El alcalde de Saint-Etienne Gaël Perriu ordenó atrapar a su rival con un video íntimo para bosquearlo? La pregunta parece completamente lunar. Sin embargo, estará bien ante el Tribunal de Lyon a partir de este lunes 22 de septiembre, los cincuenta años acusados ​​de chantaje y asociación de delincuentes.









El concejal de 53 años, aunque excluye al Partido Les Républicains, siempre se ha negado a renunciar. Niega categóricamente haber participado en la trama que los ex miembros de su séquito ahora admiten haberse establecido. Según su abogado, Mmi Jean-Félix Luciani, Gaël Perdriau incluso se está preparando para abordar el juicio “Combativo” Y ” determinado “ Para afirmar su inocencia.





Gaël Pergriau, que no excluye representarse a sí mismo en 2026, enfrentó hasta diez años de prisión y una sentencia de inelegibilidad con ejecución inmediata. El juicio debe durar una semana.





• Una trampa establecida con el ex primer alcalde del primer vicepresidente





Todo comenzó el 26 de agosto de 2022 con la publicación de una investigación de MediaPart. El sitio de información cuenta cómo Gilles Artigues, ex adjunto y Long First Alcalde, fue víctima de una trampa destinada a morder sus inclinaciones de independencia.





Este centrista católico, que se había opuesto a un matrimonio homosexual, fue filmado sin su conocimiento en enero de 2015 en una habitación de hotel parisina con un escolta y el video se usó para hacerle cantar, escribió el sitio publicando extractos de este “sextape”.









El caso ahora es público, Gilles Artigues confirma haber sido víctima de un “Máquina” y presentar una queja. El escolta de 37 años llamó “théo”, ignoró que serviría una trampa y también se declaró víctima.





• Registros abrumadores





Un mes después de las primeras revelaciones, MediaPart publicó grabaciones abrumadoras para el funcionario electo y su jefe de gabinete. “Tengo un video que te muestra tu trasero con un chico. ¿No te importa? ¿El muy buen padre Catholic Gilles Artimen muy buen padre en algo así?»lanza al Jefe de Gabinete en una grabación de audio que data de julio de 2018 según MediaPart.





Cuando Gilles Artigues le advierte que podría apoderarse de la justicia, responde: “Si haces esto, todos los padres y estudiantes que están en la misma clase que tus hijos recibirán una copia de la película (…) Y creo que tus hijos no se recuperarán. »» “Hay otras formas de hacer las cosas, no estamos obligados a difundir públicamente”agrega la voz del alcalde a esta tira de audio, evocando una transmisión “En pequeños círculos, con moderación”.









En otro registro fechado el 27 de noviembre de 2017 y aún en presencia del alcalde, según MediaPart, escuchamos al jefe de gabinete decir que él “Funciona exactamente como un criminal puede funcionar: de la misma manera, no tengo fe ni ley”.





• Tres años de investigación, varios custodia policial





La justicia luego comienza. Procede, durante tres años, a las búsquedas, incluso en la casa del alcalde. La esposa de Gaël Pergriau está escuchando notablemente.





Todos los actores en el archivo también se colocan bajo custodia policial: el alcalde de la ciudad Gaël Perdriau, pero también el ex asistente de la educación Samy Kéfi-Jérôme o el fiel director del gabinete del alcalde Pierre Gauttieri.





• La emboscada se financiaría con dinero público





Los jueces investigadores ahora creen que tienen que juzgar a Gaël Perdriau y sus presuntos cómplices por el “chantaje”, “Asociación de delincuentes” pero también por “malversación de fondos”. Según sus conclusiones consultadas por la Agencia France-Presse, la trampa fue financiada hasta 40,000 euros a través de subsidios municipales otorgados sobre “La reserva del alcalde” a dos asociaciones, habiendo servido como “Sociedad de taxis”.









Dos parejas, al frente de estas asociaciones, serán juzgadas por “incumplimiento de confianza”. Robert y Nicole Giacomel (Association France-Letonie Loire Auvergne), Philippe Buil y Chantal Sabatier (Galerie Art Pluriel) son sospechosos de haber recolectado 20,000 euros en fondos municipales por organización y de haberlos donado largamente a Gilles Rossary-Lenglet, figura central en el archivo, sin ejercer estos subsidios.





• Las revelaciones de Gilles Rossary-Lenglet





En 2014, Gilles Rossary-Lenglet, un hombre caprichoso que se redujo en los círculos políticos de Stéphanois, fue compañero de un asistente del joven y ambicioso alcalde, Samy Kéfi-Jérôme.





Según su historia, el alcalde y su jefe de gabinete Pierre Gauttieri, un tándem unido, buscaron los medios de ” sostener “ El primer diputado con el que habían concluido un acuerdo electoral de circunstancias en 2014, pero del cual dudaban de lealtad. Habían abierto al asistente de educación, Samy Kéfi-Jérôme, quien había solicitado a su cónyuge. Gilles Rossary-Lenglet había tenido la idea de atrapar los artiguras de Gilles “En términos de modales”.





Ocho años después, separados y desempleados, Gilles Rossary-Lenglet balanceó todo el caso en MediaPart, “Animado por un sentimiento de celos, venganza sentimental y decepción”según los investigadores.





• Las confesiones de Pierre Gauttieri y Samy Kéfi-Jérôme





Al comienzo del procedimiento, el alcalde, su jefe de gabinete y su asistente niegan o minimizan su papel. Poco a poco, evolucionan: Samy Kéfi-Jérôme admite haber servido como“Desertor” con la prostituta y haber puesto la cámara oculta. Desde entonces, renunció en 2022 del Ayuntamiento y dejó Saint-Etienne, pero retuvo un mandato como concejal regional.





Pierre Gauttieri reconoce su participación, pero también ha considerado comprometer a otro oponente, el ex alcalde de Saint-Etienne Michel Thiollière, con una prostituta menor, sin llegar al final esta vez. Sobre todo, el fiel jefe de gabinete termina dejando ir a Gaël Perdriau quien, dice, le dio a su “Luz verde” En la trama y se ha hecho cargo de su componente financiero.





Falso, responde al alcalde, que siempre niega ser el patrocinador del video y usarlo. Antes de los investigadores, simplemente admite haber sido consciente de su existencia y haberlo citado una vez, bajo el “Enojo”en un intercambio con su primer asistente.