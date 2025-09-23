Casi uno de cada cinco jóvenes cree que está demasiado calificado para la posición que ocupa (y lo vive mal)

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 5.30 p.m. Lectura: 2 min.







Casi el 20 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años que trabajan tienen la sensación frustrante de estar demasiado calificados para el puesto que ocupan, según un informe inSEE publicado este martes 23 de septiembre. De los 7.6 millones de 15-34 años de niños empleados en 2024, el 15 % cree que sus habilidades, es decir, todos los conocimientos que se conocen a través de sus estudios y actividades profesionales, son superiores a las tareas inherentes en la posición de la posición en la posición que ocupan. Tres factores entran en cuenta en este sentimiento de degradación: categorías socioprofesionales, la naturaleza del contrato y los estudios llevados a cabo.





• Categorías socioprofesionales más afectadas que otras





Ciertas categorías socioprofesionales se ven más afectadas por esta sensación de degradación que otras. Por ejemplo, los empleados jóvenes y de bajo consecuencia son un 26 % para sentir que este degradación y los trabajadores de baja calificación son del 22 %. El informe insee también especifica que ” Los empleados y trabajadores de baja calificación tienen más del doble de riesgo de considerarse degradados que las profesiones intermedias, cuando ocupar un marco reduce esta probabilidad ».





En comparación, los empleados calificados tienen un 16 % para estimar las habilidades superiores a sus puestos, 10 puntos menos que los empleados de bajo calificado. Aquellos que mantienen una posición de marco son inferiores al 10 % para hacer esta observación.





• La naturaleza del contrato de trabajo





El contrato disponible para los jóvenes también juega un papel en este sentimiento de degradación. Por lo tanto, los niños de 15 a 34 años que tienen un contrato a plazo fijo o que están en interferencia se consideran rebajados al 23 % contra el 14 % para aquellos que tienen un contrato permanente.





Tener un contrato a plazo fijo lleva a un sentimiento de preocupación por los jóvenes, sin la posibilidad de ver el futuro serenamente y con la fecha del final del contrato en línea. Años de estudio para algunos, para contratos de unos pocos meses. Es en esto que ven una degradación: no hacen que sus años de capacitación se concreten con la obtención de un contrato permanente.





• El papel desempeñado por los estudios





El nivel de diploma juega un papel muy importante en el desarrollo de esta sensación de degradación. En el extremo superior de la escala, los graduados de un BAC +5 o más son un 87 % para juzgar sus habilidades adaptadas a su puesto. Y solo el 12 % para juzgarlos como superiores. La misma observación para el extremo bajo de la escala: los jóvenes sin diploma o simplemente de la patente universitaria son en promedio solo el 6 % para considerar sus habilidades como superiores para su posición.





Es en el centro del espectro que encontramos la sensación más asertiva de degradación. El 18 % de los jóvenes que solo tienen el BAC consideran sus habilidades superiores. E incluso los jóvenes con un nivel de estudio de BAC +3 a BAC +4 estiman al 18 % que sus habilidades son más altas en comparación con la posición que ocupan. En cuestión, para estos niveles de estudio, la situación del mercado laboral que tiende a variar, a veces trayendo situaciones de inestabilidad.





Si los jóvenes, desde el nivel de bachillerato hasta BAC +4, se sienten degradados con respecto a sus habilidades, esto cambia gracias a la experiencia adquirida. Con la antigüedad del puesto, la sensación de degradación se desvanece. Esto se refleja en particular por más responsabilidad o en algunos casos, una revaluación del salario.