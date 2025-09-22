Reconocimiento de Palestina, Lecornu se reunirá con la interunción ... Cinco información para recordar desde el fin de semana





En este primer fin de semana de otoño, la atención se dirige hacia Nueva York en espera del comienzo de la Asamblea General de la ONU, donde Francia reconocerá un estado de Palestina. Pero algunos ojos también están mirando a América del Sur y, más precisamente, Venezuela, cuyos espíritus se están calentando frente a los vehículos discursos del presidente estadounidense Donald Trump. Aquí está la información principal que debe recordar desde este fin de semana del sábado 20 de septiembre y el domingo 21 de septiembre.





• Australia, Canadá y el Reino Unido reconocen a Palestina antes de la cumbre de la ONU





En la víspera de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde diez países reconocerán formalmente un estado de Palestina, el Reino Unido, Australia y Canadá, antes de las declaraciones de la cumbre en este sentido el domingo. “Hoy, para revivir la esperanza de la paz y una solución a dos estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce oficialmente el estado de Palestina”Anunciado primer ministro británico Keir Starmer, en una declaración filmada publicada en las redes sociales.









“Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece trabajar en asociación para llevar la promesa de un futuro pacífico para el Estado de Palestina y el Estado de Israel”, escribió el primer ministro Mark Carney en un comunicado. En cuanto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, también publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales para “Reconocer formalmente la independencia y la soberanía del estado de Palestina”.









El lunes, durante la Cumbre Anual de las Naciones Unidas, estos estados deben ser seguidos por Francia, pero también Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Malta y Saint-Marin. Durante esta gran masa anual de la ONU, el futuro de los palestinos y Gaza estará en el centro de atención.





• Sébastien Lecornu se reunirá con el Inter -Union el miércoles





Es un primer paso bastante apreciado por los sindicatos: dos días después del día de movilización del 18 de septiembre, Matignon propuso a los ocho sindicatos de reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu el miércoles a las 10 a.m.





El día anterior, el Intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, ANSA, FSU y Solidese) no era más firme. Fuerte de los millones de personas descendieron en la calle, 500,000 según las autoridades, las ocho organizaciones sindicales han establecido un “Ultimátum” al primer ministro. Con el objetivo principal: el abandono del presupuesto extraído por su predecesor, François Bayrou.









Los sindicatos solicitan el abandono del año blanco, la abolición de 3.000 funcionarios o incluso la reforma del seguro de desempleo. También aprovecharon la oportunidad para indicar su hostilidad a la reforma de las pensiones nuevamente.





• Las tensiones se intensifican entre los Estados Unidos y Venezuela





El tono ha aumentado una vez más entre Caracas y Washington este fin de semana. El mes pasado, Estados Unidos envió buques de guerra frente a la costa venezolana bajo la apariencia de combatir el tráfico de drogas. Desde entonces, la Marina de los Estados Unidos ha derribado tres barcos en el mes y, por lo tanto, mató a 14 personas. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le da la bienvenida a cada operación para haber atacado “Narcotrafiarios”, Los venezolanos no parecen ser de esta opinión. Peor aún, el Ministro de Defensa de Nicolas Maduro, Vladimir Padrino López denunció un “La guerra no declarada”.









Desde entonces, Caracas ha sido ” preparado “ en el peor de los casos. Los ejercicios militares se realizaron en la semana y el sábado, el ejército invitó a civiles en los cuarteles para que puedan aprender el “Manipulación de armas”. Y Donald Trump para poner en fuego al petróleo escribiendo en su red social social el sábado por la noche: “Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los prisioneros y internos de hospitales psiquiátricos (…) que los líderes venezolanos han empujado por la fuerza a los Estados Unidos. Obtenga de nuestro país de inmediato, de lo contrario, el precio que paga será incalculable”.





• Tres aeropuertos europeos importantes interrumpidos por un ataque cibernético





Pagailles en aeropuertos. En Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, muchos vuelos fueron retrasados ​​o incluso cancelados este fin de semana. ¿La razón? Un ataque cibernético masivo contra el software proporcionado por Collins Aerospace, utilizado para registrar a los pasajeros.





El domingo por la mañana, la situación comenzaba a mejorar suavemente, aunque el origen del ataque aún no se identifica. El “La gran mayoría de los vuelos” Continuó asegurándose gracias a la colaboración con las compañías, escribió el aeropuerto de Heathrow en Londres en un comunicado de prensa. Lo mismo ocurre en Dublín, donde el aeropuerto indicado en X espera operar normalmente durante todo el día del domingo. En Berlín, “Todo ahora funciona sin incidentes y sin ningún problema”según un comunicado de prensa del aeropuerto.









En Bruselas, el tráfico aéreo permaneció perturbado. Se cancelaron un total de 45 vuelos de 257 al principio, incluidos seis confundidos, se incluyeron los retrasos. “Entre 30 y 90 minutos”según un portavoz del aeropuerto.





• El senador Joël Guerriau renunciará





Dejará su mandato el 6 de octubre. Implicado en un caso de presentación química, el senador Joël Guerriau se está preparando para renunciar a su mandato, reveló la agencia de noticias API el sábado. Se sospecha que se sospecha que el funcionario electo de 67 años ha drogado la droga de drogadicto Sandrine Josso para violarla. Pronto será juzgado por el Tribunal Penal de París.









Sin embargo, esta decisión no estaría en relación con el caso judicial, proclama el director en cuestión. En un mensaje enviado a la agencia de prensa de Francia, el senador de Loira-Atlantique dijo que ya se había comprometido a dejar su tercer mandato. “Después de dos años” Mientras criaba en 2023, para dar paso a su sustituto Marie-Pierre Guyrin, para, argumenta, “Fortalecerá la voz del mundo rural” en el Senado.





“Este escenario ya no abusa. Nuevamente, es el atacante quien elige su calendario, su historia, su salida”, Ha deplorado el diputado Sandrine Josso.