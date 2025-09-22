En la ópera de Kiev, baila debajo de las bombas, pero más “el lac des cygnes”

Informes

En el ballet de la ópera de Kiev, a pesar de los misiles, seguimos bailando en el escenario, frente a una audiencia punteada. Pero ya no hay ninguna cuestión de jugar a los “cisnes de lago” o ningún ruso clásico





Es un brillo puro de belleza que, incluso capturado en la pequeña pantalla del teléfono, perfora el corazón. En el escenario de la ópera nacional, en Kiev, la bailarina estrella Olga Kifyyak-Fon-Kraimer, todo en negro, despliega las velas de su disfraz. Ella vuela, bordeando el terreno de sus puntas. Detrás de ella, una pantalla gigante no es la bandeja con una luz fosforescente muestra la foto de un hombre sonriente. Él es su hermano Dmytro, quien murió en Bakhmout, el 8 de agosto de 2022, a los 42 años. Fraspada en encadenado, la foto de Dmytro da paso a la de Oleksander Shapoval, 48, uno de los pilares de la tropa de ballet de l’Opéra. También murió en el frente, un mes después de dmytro. Dmytro tenía un hijo, Oleksandr Shapoval, dos. No tenían experiencia en armas, pero se habían alistado al comienzo de la invasión rusa. Otras imágenes Desfile. Aún otros hombres sonrientes.





“Después de su muerte, soñé con Dmytro, me hizo prometer bailar para él. Fui a ver a uno de los coreógrafos de la ópera, trabajamos duro juntos para crear esta pieza. Estaba bailando todo el tiempo. Esto es lo que me permitió levantarme”. Olga se limpia las lágrimas, luego s …