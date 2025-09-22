El gobierno israelí privatiza los territorios palestinos





El gobierno de Benyamin Netanyahu no espera que Francia y otros países occidentales reconozcan el estado de Palestina; En los últimos dos años, ha tomado una serie de medidas para dificultar la independencia de un estado palestino, si no imposible. La estrategia israelí consiste, por un lado, para debilitar la autoridad palestina, y por otro, para fortalecer la presencia judía en Cisjordania y pronto, tal vez, en la Franja de Gaza. El objetivo oficial es la creación de un gran Israel que hundiría el de un estado palestino mientras alentaba a los árabes a emigrar en otro lugar.









Para lograr sus fines, el gobierno israelí utiliza palancas económicas y financieras; Establece una forma de privatización de los territorios palestinos que retira de las autoridades locales y los organismos internacionales su papel en la gestión de la vida diaria de las poblaciones palestinas. Esta estrategia está dirigida por Bezalel Smotrich, el líder del Partido Sionista religioso que ocupa dos importantes puestos ministeriales dentro de la coalición del gobierno: el ministro de finanzas y el ministro delegado al Ministerio de Defensa a cargo de las acciones del gobierno en Cisjordania. Por lo tanto, Smotrich no duda en utilizar sus funciones oficiales para implementar su ideología ultralacionalista extrema derecha dirigida a la colonización de los territorios palestinos.





Fin de la autoridad palestina





La estrategia israelí para el debilitamiento de la autoridad palestina se refleja en particular por la privatización de las prerrogativas públicas a las entidades privadas. Para hacer esto, el Ministro de Finanzas Israelí no duda en burlar los acuerdos internacionales; Según los acuerdos de paz de Oslo, Israel toma los deberes aduaneros de los bienes destinados a los territorios palestinos y que pasan por Israel para donarlos a la autoridad palestina. Durante casi tres años, el ministro Smotrich ha retrasado sistemáticamente las transferencias fiscales, privando a la autoridad palestina del 70 % de sus recursos presupuestarios.





Del mismo modo, la cancelación de la derogación que permite a los bancos israelíes y palestinos trabajar juntos es un golpe para las instituciones financieras palestinas. Tomado en octubre de 2024 por el ministro Smotrich, esta medida fue suspendida provisionalmente ante la presión de los países occidentales, lo que lo vio como un riesgo de colapso de la autoridad palestina. Sin embargo, en junio de 2025, el gobierno israelí anunció la cancelación final de la derogación bancaria, amenazando la economía de los territorios palestinos con parálisis que depende en gran medida de las transferencias de fondos que pasan por el sistema bancario israelí.





Desde el ataque a Hamas en octubre de 2023, el gobierno israelí no ha renovado los permisos de trabajo de 150,000 palestinos empleados diariamente en Israel. Si la pérdida de ingresos es importante para sus familias, también es significativo para la autoridad palestina: los empleadores israelíes llevaron a la fuente el impuesto sobre la renta de los trabajadores palestinos y sus contribuciones sociales para donarlos a las cáfusiones de la autoridad palestina.





Neutralización de organizaciones internacionales





En ausencia de recursos suficientes para ejercer sus funciones soberanas, la Autoridad Palestina se recupera al capital privado (donaciones e inversiones) y a las organizaciones internacionales para cumplir las misiones que, generalmente regresan a un estado: salud, educación, infraestructura, vivienda, vivienda, sin embargo, desde el 7 de octubre de 2023, las agencias de la ONU han sido sobre el conjunto del gobierno israeli que ha acelerado el privatización de los privatización de los privatización de los privatización de los servicios públicos de la supervivencia de los servicios públicos.





Poco a poco, las agencias de la ONU han sido eliminadas de sus funciones y sus actividades transferidas a organizaciones privadas. En octubre de 2024, el parlamento israelí adoptó un texto que prohíbe las actividades de UNRWA en su suelo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que administra en particular los centros de salud y las escuelas en Gaza, en Cisjordania y East Jerusalén. Del mismo modo, la ley prohíbe a los israelíes cooperar con los empleados de UNRWA, que interrumpe las actividades de la agencia en la medida en que Israel controla estrictamente todas las entradas de ayuda humanitaria a Gaza.









Después de debilitar la autoridad palestina y neutralizar las organizaciones internacionales, Israel transfiere sus prerrogativas al sector privado. A principios de 2025, la privatización de la ayuda humanitaria resultó en la creación de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización privada apoyada por Estados Unidos e Israel; El GHF, cuya financiación sigue siendo opaca, tendría a los proveedores de compañías de seguridad estadounidenses privadas a cargo de las distribuciones de alimentos en la Franja de Gaza.









En agosto, el gobierno israelí anunció que suavizó la ayuda humanitaria en Gaza; De ahora en adelante, Israel autoriza la entrada de bienes a la Franja de Gaza a través de comerciantes locales. Por lo tanto, el sector privado puede comercializar productos alimenticios e higiene bajo el estricto control de las autoridades israelíes. El objetivo oficial es reducir la dependencia de la recopilación de ayuda por parte de la ONU y las organizaciones internacionales.





Privatización de la colonización





Desde su inauguración hace casi tres años, el gobierno de Netanyahu ha multiplicado las medidas de expropiación de las tierras árabes a favor de la colonización judía. Esta política se aceleró después de las masacres del 7 de octubre de 2023; En mayo, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó la creación de 22 nuevas colonias en Cisjordania. El gobierno israelí tiene la intención de facilitar la adquisición de israelíes de tierras y viviendas en territorios palestinos con una intervención pública reducida al mínimo, lo que lleva a una especie de privatización de la colonización.





En la franja de Gaza, la reconstrucción también podría ser privatizada: en julio, Bezalel Smotrich declaró que quería transformar a Gaza en “Riviera” y restaurar una presencia judía permanente allí. Por lo tanto, reanudó el plan Trump para hacer que la reconstrucción de Gaza sea una vasta operación inmobiliaria confiada a la capital privada.









A finales de julio, el gobierno israelí tenía una resolución adoptada por el Parlamento para aplicar la soberanía israelí a Cisjordania. De facto, Israel tiene la anexión de los territorios palestinos y la delegitimación de la autoridad palestina establecida en Ramallah en 1994 luego de los acuerdos de paz en Oslo.





A mediados de agosto, el ministro Smotrich llamó para relanzar un proyecto de colonización congelada desde 2021 y que establece la construcción de 3.400 unidades de vivienda para colonos judíos en Cisjordania; Este proyecto, apodado E1, daría como resultado serias consecuencias sobre cualquier perspectiva de una solución política futura, ya que establecería la continuidad territorial entre el centro de Cisjordania y Jerusalén, lo que obstaculiza cualquier posibilidad de crear un estado palestino viable.









Al declarar la guerra económica contra los territorios palestinos, el gobierno israelí tiene la intención de satisfacer a los partidos nacionalistas y religiosos de la extrema derecha que garantizan el mantenimiento en el poder del primer ministro Benyamin Netanyahu. La política de privatización permite a los líderes israelíes asfixiar a la economía palestina, llevar a la autoridad palestina a la bancarrota y hacer imposible la viabilidad económica de un estado palestino.





Expreso orgánico





Jacques bendelacDoctor en Economía, es investigador de ciencias sociales en Jerusalén. Es autor de muchos ensayos, incluidos “Los años de Netanyahu, el Gran Virage de Israel” (ediciones L’Armattan, 2022).