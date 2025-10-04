“Gracias a Jane Goodall, entendemos un poco mejor a nuestra propia especie”, de Shelly Masi





Shelly Masi, especialista en gorilas occidentales, acaba de firmar la formidable “Queen Kong”, un ensayo que cuenta cómo las hembras de gorila tienen poderes insospechados. Pueden cambiar a su pareja a su voluntad e incluso tomar la cabeza de un grupo como el hombre dominante, si surge la ocasión. Este investigador ha practicado durante más de veinte años la “habituación”, un método científico de observación de animales inventados por Jane Goodall en la década de 1960, que exigió rigor, paciencia y cierto coraje. Muy conmovido por la desaparición de este inmenso pionero, explica cuánto abrió el camino de la primatología a las mujeres, por su audacia al quedarse durante mucho tiempo aislada en la jungla durante años y conquistando legitimidad científica, a pesar de las burlas de sus colegas. También nos explica por qué, desde los descubrimientos de Jane Goodall, ya no podemos mirar a los humanos y los animales de la misma manera.









“Muy raramente conocí a alguien que no conocía a Jane. Los innumerables mensajes en redes sociales, radio, periódicos y televisión desde que el anuncio de su desaparición testificó sobre esta inmensa notoriedad. Hay muchas maneras de ser famosos, si nos toca tanto, por la capacidad que tenía que compartir sus observaciones con nosotros y por el coraje de sus acciones. Resonan en un área intimitiva y sensitiva en cada un área de nosotros.





Jane Goodall era una inmensa primatóloga, pero también una persona profundamente humana, una mujer valiente y fuerte, apasionada por el mundo animal, dotada de un extraordinario optimismo y tenacidad. Tantas cualidades que le permitieron ser un verdadero luchador, siempre cambiar el mundo y nuestra visión a todos. Las personas que reúnen estas características son seres extremadamente raros y preciosos.





Con una paciencia infinita, viviendo durante muchos años junto con los chimpancés en Tanzania hasta que los aceptan, ella revolucionó nuestros ojos sobre los animales. Al observarlos con humildad y apertura, considerándolos no como números sino como individuos completos, abolió la frontera imaginaria que se interpuso entre humanos y animales. Antes de Jane Goodall, la etología ignoró la personalidad de los animales, sus emociones. Contra los prejuicios de su tiempo, demostró que pueden fabricar y usar herramientas, que son culturas transmitidas e incluso pueden librar la guerra. Sus colegas masculinos fueron glosados ​​con los descubrimientos de esta mujer que no tenía entrenamiento científico, vivía sola en la jungla … y observaciones avanzadas que iban en contra de todo lo que creían.





Gracias a este pionero, sabemos que no solo los primates, sino también las especies muy lejos de la nuestra son capaces de sentirse y tienen un vasto repertorio de acciones. Inventó la observación de la tierra que condujo a todos los descubrimientos actuales, abriendo el horizonte del comportamiento animal, pero también permitió que las mujeres se vuelvan creíbles como investigadoras en etología y primatología. De Jane Goodall, también entendemos un poco mejor nuestra propia especie.





Jane Goodall no es solo la portadora de esta revolución científica, sino que ha contribuido incansablemente a hacer el mundo de los chimpancés, todas las especies animales y los primates humanos. Nos dejó, a los 91 años durante una de sus giras mundiales de embajador de la paz. A ella le gustaba repetir: “Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia”. ¿Quién mejor de lo que ella demostró? »»