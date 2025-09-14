La comisionada europea Teresa Ribera describe la situación en Gaza como “genocidio” y deplora la inacción de los 27

Publicado el 4 de septiembre de 2025 a las 7:58 p.m.

Actualizado el 4 de septiembre de 2025 a las 8:08 p.m. Lectura: 1 min.







La comisionada europea Teresa Ribera describió este jueves 4 de septiembre, la situación en Gaza como “Genocidio”deplorando la inacción de los 27 Estados miembros de la UE sobre el tema. Es el primero dentro del ejecutivo europeo que también se expresa.









“El genocidio en Gaza destaca la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, a pesar de que las manifestaciones se están propagando en las ciudades europeas”dijo el líder, miembro de la fiesta de trabajadores socialistas de trabajadores españoles durante un discurso en la Escuela de Ciencias de la Educación Superior Po Paris.





Observaciones firmemente condenadas por Israel al final del día.









Europa dividida





Los veintisiete estaban particularmente divididos sobre la actitud de adoptar frente a Israel desde el comienzo de su guerra en Gaza contra Hamas, en una respuesta al ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí por este movimiento islamista palestino.





Varios países, incluida Alemania, insisten en el derecho de Israel a defenderse, de conformidad con el derecho internacional, mientras que otros, como España, han denunciado durante varios meses “Genocidio” contra los palestinos de Gaza. Estas divisiones paralizan cualquier acción europea en el archivo.





La Comisión Europea había estimado que Israel violó un artículo en el Acuerdo de Asociación que lo une a la UE, en asuntos de respeto por los derechos humanos.









Como respuesta, había propuesto suspender ciertos fondos europeos para las nuevas empresas israelíes. Pero esta decisión aún no ha obtenido la luz verde de los Estados miembros, a pesar de las semanas de negociaciones.