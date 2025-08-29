Rachida Dati, invertido por LR en las elecciones municipales en París, se retiró de la legislativa parcial en beneficio de Michel Barnier

Publicado el 28 de agosto de 2025 a las 8:23 p.m.

Actualizado el 29 de agosto de 2025 a las 7:37 a.m. Lectura: 2 min.







Los republicanos (LR) anunciaron este jueves 28 de agosto, otorgando la nominación a Rachida DATI el jueves 28 de agosto para las elecciones municipales en París, el ministro de cultura retiró su candidatura disidente para la legislativa parcial en el segundo distrito de la capital donde el partido había invertido Michel Barnier.









“Unanimemente, los republicanos invirtieron a Rachida DATI para las elecciones municipales en París” desde marzo de 2026 y “Rachida Dati apoyará a Michel Barnier para las elecciones legislativas parciales en el 2º Distrito de París” Programado para el 21 y 28 de septiembre, la fiesta escribió en un comunicado de prensa.









“Batir a la izquierda parisina”





“Rachida Dati es ahora el candidato oficialmente invertido por los republicanos en el Ayuntamiento de París. Los esfuerzos de todo el movimiento estarán orientados para ganar la lista de Rachida DATI y vencer a la izquierda parisina. Esta lista dirigida por Rachida Dati incluirá a una mayoría de candidatos de LR en un puesto elegible en un puesto elegible y los funcionarios de LR, los funcionarios elegidos y los activistas que estarán involucrados en público junto con él estarán asociados con él con una campaña municipal y municipal” y municipales “y municipales” y municipales “y municipales” y municipal “todavía escribe la fiesta.





“Michel Barnier, que no participará en las elecciones municipales de 2026, apoyará a Rachida Dati en esta campaña. Rachida Dati apoyará a Michel Barnier para las elecciones legislativas parciales en el 2do Distrito de París”concluye lr.





En el proceso, Michel Barnier anunció que su diputado sería Florence Berthout, alcalde (horizontes) del quinto distrito, particularmente crucial en esta elección. El ex primer ministro ex y efímero enfrentará en particular, en el lado izquierdo, el candidato Frédérique Bredin, invertido por la PS y apoyado por los ecologistas.





El partido de aliento derecho, vigorizado por su participación en el gobierno y las elecciones a la cabeza de Bruno Retailleau, evita un duelo fratricidal en el distrito parisino del banco izquierdo que cubre el quinto, parte del sexto y parte del séptimo arreglo, por lo tanto, Rachida Dati es el alcalde.









Después de la invalidación del Consejo Constitucional de la elección de Jean Laussucq, el ex colaborador de Rachida Dati, que se sentó dentro del grupo renacentista, el partido había invertido a Michel Barnier, y el ministro de cultura también había anunciado que también había reiterado en “La Tribune el domingo”. Excluido de los republicanos en 2024 después de ser reclutado en enero de 2024 por Macronie para ingresar al gobierno de Gabriel Attal, Rachida Dati se hizo cargo de su tarjeta en LR.





En este calendario electoral, Rachida DATI, de 59 años, debe corresponder a su agenda legal: fue despedida el 22 de julio en juicio por corrupción e influencia del tráfico, sospechoso de haber recibido 900,000 euros entre 2010 y 2012 por servicios de asesoramiento con una subsidiaria de la Alianza Renault-Nissan, pero sin haber trabajado realmente, mientras que fue el abogado y el vendido europeo. Ella apeló la decisión. La fecha precisa del juicio debe establecerse en una primera audiencia programada para el 29 de septiembre.