La Unión no declara oficialmente la hambruna a Gaza, 500,000 personas en un estado “catastrófico”

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 11:16 a.m.

Actualizado el 22 de agosto de 2025 a las 5:20 p.m. Lectura: 1 min.







Después de las muchas alertas, el mensaje oficial. La organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente, este viernes 22 de agosto, la hambruna en Gaza, la primera en llegar al Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieron que 500,000 personas estaban en un estado “Catastrófico”.





Después de meses de advertencia contra una hambruna en el territorio devastado por la guerra, el marco integrado para la clasificación de la seguridad alimentaria (IPC), una organización de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna estaba en marcha en la gobernación de Gaza y que debería extenderse a las gobernaciones de Deir El-Balah y Khan a finales de septiembre.





Hambruna en Gaza “Podría haber sido evitado” sin “La obstrucción sistemática de Israel”acusó al jefe de la coordinación de los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. “La comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”apoyó a Tom Fletcher en una sesión informativa de prensa en Ginebra, y agregó que “Esta hambruna va y debe perseguirnos a todos”.









El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, recordó el viernes que“Tener gente con fines militares es un crimen de guerra”unos minutos después de que la ONU declarara oficialmente la hambruna a Gaza. “No podemos dejar que esta situación continúe con impunidad”lanzó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Necesitamos un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata de todos los rehenes y el acceso humanitario total y sin obstáculos”agregó.









A pesar de la evidencia, Israel asegura que “no hay hambre en Gaza”





La ONU inmediatamente atrajo la ira de Israel, que denunció un anuncio parcial “Basado en las mentiras de Hamas”. “No hay hambre en Gaza”dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes.





A principios de marzo, Israel prohibió por completo la entrada de ayuda a Gaza, antes de autorizar la entrega de cantidades muy limitadas a fines de mayo, lo que resultó en una grave escasez de alimentos, medicamentos y combustible. Israel, que controla todo el acceso a Gaza, acusa a Hamas de ayuda saqueadora, que niega, y las organizaciones humanitarias no las distribuyen. Pero afirmaron que Israel requirió restricciones excesivas y se consideró muy peligroso distribuir ayuda en el medio de la guerra.