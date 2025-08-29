Ocho ciudades, incluidas París y Lyon, eliminan temporalmente el atún de los menús de sus comedores

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 28 de agosto de 2025 a las 4:18 p.m.

Actualizado el 28 de agosto de 2025 a las 4:34 p.m. Lectura: 1 min.







Ocho ayuntamientos que representan a más de 3.5 millones de habitantes, incluidos los de París y Lyon, desterraron temporalmente el atún de los menús de sus comedores “Hacer frente a la exposición de los niños al mercurio”un metal neurotóxico, anunciaron este jueves 28 de agosto.









En octubre de 2024, las ONG Bloom and Food Watatch habían alertado sobre la contaminación del atún de mercurio después de que un laboratorio independiente pruebe al azar 148 latas de atún enlatado por un laboratorio independiente.





El estudio había demostrado que el 100 % de las cajas probadas estaban contaminadas con mercurio, clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las diez sustancias más preocupantes por la salud pública.





“Efectos devastadores”





Criticando la ausencia de medidas tomadas desde este estudio, las ciudades signatorias, que también forman parte de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), Bègles, Grenoble, Lille, Montpellier y Rennes, decidieron “No servir a los productos de atún en los menús escolares”. “Las primeras víctimas de este estándar establecidas sin tener en cuenta la salud de los consumidores, los niños pueden superar rápidamente la dosis semanal tolerable (DHT), es decir, la cantidad máxima inmanejable durante la vida antes de exponer a un riesgo para la salud”alerta a las ocho comunidades firmantes en un comunicado de prensa.









“Una vez ingerido, este poderoso neurotóxico puede acomodarse en el cerebro y tener efectos devastadores, en particular en el desarrollo neuronal de los más jóvenes (caída en Qi, trastornos neuromotores, trastornos conductuales, trastornos de la memoria, etc.)”)continúa el comunicado de prensa. Según Bloom, para más de uno de cada dos cajas probadas, el contenido de mercurio excede el límite máximo fijado para otras especies de peces, como bacalao o anchoas, o 0.3 mg/kg.





Para el atún, el límite se ha establecido en 1 mg/kg, pero este umbral se calcula en el “Producto fresco”. Sin embargo, dependiendo de los cálculos de la ONG, esto equivale a un contenido de aproximadamente 2.7 mg/kg en el enlatado, porque el mercurio está más concentrado una vez que el producto está deshidratado. “Lo que es bastante sorprendente es que el atún tiene derecho a una derogación de mercurio en comparación con otros peces. Queremos aplicar el principio de precaución”dijo a AFP Gilles Pérole, vicealcalde de Mouans-Sartoux.





La ausencia de atún en los menús “No se puede revisar sin el límite máximo de mercurio autorizado en el atún que se reduce al contenido más estricto existente para los peces, a saber, 0.3 mg/kg”especificar comunidades.