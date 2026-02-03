¿Quiénes son los guardias de la revolución, el brazo armado del régimen acusado de orquestar una represión sangrienta?





Acusados ​​de ser los artífices de la sangrienta represión del movimiento de protesta en Irán, los Guardias Revolucionarios (“pasdaran” en farsi), brazo ideológico del régimen de Teherán, fueron añadidos este jueves 29 de enero a la lista europea de “organizaciones terroristas”. Esta propuesta, relanzada por Italia, ya estaba sobre la mesa de los ministros de los Veintisiete. Sin embargo, por falta de unanimidad, hasta ahora no ha podido tener éxito. Pero Francia, después de España, anunció el miércoles que ya estaba dispuesta a apoyar esta medida, eliminando así uno de los principales obstáculos para su adopción. Lo que irrita a la República Islámica.









Irán había advertido “consecuencias destructivas” si la Unión Europea hubiera decidido tal registro, mientras que los Guardias Revolucionarios ya están en la lista negra de los Estados Unidos desde 2019 y en la de Canadá desde 2024. Esta organización, fundada en 1979 tras la revolución islámica que derrocó al sha, está hoy omnipresente en la sociedad iraní.





Originalmente, el proyecto de “una especie de guardia nacional como en Estados Unidos”





La génesis de este ejército paralelo, encargado de mantener el orden y velar por el mantenimiento del régimen islámico, comenzó a germinar en Francia, y más precisamente en Neauphle-le-Château, en Yvelines, donde el ayatolá Ruhollah Jomeini pasó estos últimos meses de exilio entre finales de 1978 y principios de 1979, justo antes de regresar a Teherán. Originalmente el proyecto era hacer “una especie de guardia nacional como en Estados Unidos”explica en una entrevista a “l’Express” Mohsen Sazegara, uno de los creadores de los primeros estatutos de la organización antes de convertirse en opositor al régimen.





Sin una policía funcional, tras la revolución islámica de febrero de 1979 hubo que garantizar la seguridad del país, continúa Mohsen Sazegara. Temiendo una intervención militar extranjera, particularmente estadounidense, y el riesgo de un golpe militar, “Nació la idea de una fuerza popular destinada a defender el país junto al ejército regular: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”formado a partir de una constelación de milicias revolucionarias. Fue fundada oficialmente mediante decreto el 5 de mayo de 1979.









Componente a “ejército ideológico” según la Constitución iraní, sus miembros, los Pasdaran, son responsables de proteger la República Islámica y servir a la ideología revolucionaria… Y de orquestar la sangrienta represión de los manifestantes en las últimas semanas, que ha dejado miles de muertos en el país. Con alrededor de 150.000 hombres, la organización, que opera en paralelo con el ejército regular encargado de proteger la integridad territorial del país, jura lealtad a Ali Jamenei, sucesor de Ruhollah Jomeini desde 1989, y garantiza que la población iraní respeta al pie de la letra las instrucciones del ayatolá.





“Al crear una estructura militar dual, con una fuerza que jura lealtad a la revolución en lugar de a la nación, el Líder Supremo de la República Islámica, Ayatolá Ruhollah Jomeini, buscó no sólo evitar golpes de estado dentro del ejército, sino también crear una fuerza leal capaz de neutralizar las amenazas a la revolución”observa un informe del Senado francés que data de 2024.





Un estado dentro de un estado









Su reputación se construyó durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), que comenzó un año después de su creación. Adeptos a los ataques suicidas contra el ejército de Bagdad, a menudo llevados a cabo por adolescentes, los Pasdaran sufrieron pérdidas dos veces mayores que las del ejército regular. Un conflicto que fortalece su legitimidad nacional y les permite afirmarse en la reconstrucción del país.





Infundiendo miedo entre la población iraní, los Guardias Revolucionarios también participan en el extranjero, con la Fuerza Al-Quds, la rama responsable de las operaciones exteriores. Apoyan en particular al Hezbolá libanés, entrenando a sus combatientes, y tienen vínculos con el movimiento palestino Hamás.





Una presencia en expansión en el país





Más allá de los aspectos militares y de seguridad, los Pasdaran están invirtiendo en todas las esferas de la sociedad y consolidándose como un actor importante en la economía, informó en 2016 la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos conservador con sede en Washington y conocido por sus virulentas críticas al acuerdo nuclear de 2015.













Los Pasdaran también se imponen políticamente. Posteriormente, varios ex comandantes se convirtieron en ministros, diputados o candidatos presidenciales. Influyen en toda la sociedad iraní y vigilan las orientaciones militares y económicas del país.





Guardianes del terror





Al tener una gran red de inteligencia, los Guardias Revolucionarios pueden identificar muy rápidamente los orígenes y los líderes de los levantamientos populares. Y reprimirlos severamente. El ejército ideológico del régimen está, pues, en el centro de la sangrienta represión de las protestas de las últimas semanas, un movimiento lanzado el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán para protestar contra la caída de la moneda nacional y el alto coste de la vida que rápidamente se transformó en una movilización a gran escala que desafiaba abiertamente al régimen.





“Juegan un papel central en la represión porque hoy, más que nunca, son el pilar del régimen iraní, el pilar de su sostenibilidad, de su supervivencia”dice David Khalfa.









El 21 de enero, las autoridades iraníes citaron la cifra de 3.117 muertes en un primer informe oficial. Una valoración muy alejada del trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Según un informe actualizado el miércoles 28 de enero de la ONG Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos (HRANA), treinta y dos días después del inicio del movimiento, fueron asesinadas 6.373 personas, entre ellas 5.993 manifestantes, 113 menores, 53 transeúntes que no participaron en las movilizaciones y 214 miembros de las fuerzas de seguridad.



