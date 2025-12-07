Inundaciones en Asia: casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Publicado el 29 de noviembre de 2025 a las 11:17,

actualizado el 29 de noviembre de 2025 a las 12:42 p.m. Lectura: 2 min.







En los cuatro países se repiten las mismas imágenes de ciudades inundadas, poblaciones atrapadas por el agua y deslizamientos de tierra provocados por la inundación que azota desde hace varios días. El número de muertos por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka ascendió a casi 600 fallecidos este sábado 29 de noviembre, según las últimas cifras de las autoridades locales.





La agencia de desastres de Indonesia informó más de 300 muertes; el gobierno de Tailandia informó que 162 personas fueron asesinadas en el sur del país; Las autoridades malasias han registrado dos víctimas. Unas 166 personas perdieron la vida en la provincia de Sumatra del Norte, 47 en Aceh y 90 en Sumatra Occidental, dijo el director de la agencia, Suharyanto.

Los equipos de rescate trabajan este sábado para llegar a las zonas más afectadas de la isla de Sumatra.





Ira popular en Tailandia





En Tailandia, “El total de muertes en las siete provincias (interesadas) asciende a 162, incluidas 126 en Songkhla”el más afectado, afirmó el sábado el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, en una conferencia de prensa. Las aguas subieron hasta tres metros en esta región, que vivió uno de los peores episodios de inundaciones de la década. Para compensar la sobrecarga de las morgues, se movilizaron camiones frigoríficos para almacenar los cadáveres de las víctimas.





En Tailandia crece el descontento público por la gestión de la situación. Dos funcionarios locales han sido suspendidos por presunta mala conducta. El viernes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó un refugio en el distrito de Hat Yai, gravemente afectado. “Realmente tengo que disculparme por permitir que esto sucediera mientras estoy en el gobierno”dijo en el canal AmarinTV. “El siguiente paso es evitar que la situación empeore”añadió el dirigente, explicando que las operaciones de limpieza en el distrito durarán dos semanas. El gobierno ha anunciado una compensación de hasta 62.000 dólares para las familias afectadas por estos desastres.





En la vecina Malasia, dos personas murieron a causa de las inundaciones en el estado norteño de Perlis. La temporada de los monzones, que generalmente dura de junio a septiembre, suele traer fuertes lluvias en la región, con riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. En Indonesia y Tailandia, las pérdidas humanas por inundaciones se encuentran entre las peores de los últimos años.





En Sri Lanka, los efectos del ciclón Ditwah





En otras partes, en el sur de Asia, el presidente Anura Kumara Dissanayake declaró el sábado el estado de emergencia en Sri Lanka después de una semana de lluvias torrenciales. El Centro de Gestión de Desastres de la isla informó de al menos 123 muertes por inundaciones y deslizamientos de tierra, y casi 44.000 desplazados. Más de 130 personas están desaparecidas.





El gobierno ha solicitado ayuda internacional y ha llamado a sus nacionales en el exterior a realizar donaciones para apoyar a las cerca de 500.000 personas afectadas. El ejército rescató a 69 pasajeros de autobús, incluido un turista alemán, que estaban varados en el distrito de Anuradhapura, en el centro-norte de la isla, después de una operación de 24 horas en la que participaron un helicóptero y barcos de la marina.





WM Shantha, un pasajero, dijo que fueron rescatados por tres hombres de la marina que los ayudaron a subir al techo de una casa después de atar cuerdas para permitirles cruzar las aguas de la inundación. “Tuvimos mucha suerte, mientras estábamos en el techo se desplomó una parte (…) tres mujeres cayeron al agua, pero las ayudaron a volver a subir al techo”dijo a los periodistas en el hospital de Nochchiyagama.





Las fuertes lluvias fueron provocadas por el ciclón Ditwah, que avanza hacia la India. Las peores inundaciones del siglo en Sri Lanka, en 2003, dejaron 254 muertos. Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el hombre está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, más mortíferos y más destructivos. Por cada grado adicional, la atmósfera puede contener un 7% más de humedad, con mayores precipitaciones de agua, advierten los expertos.