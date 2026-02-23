¿Quién es David Amiel, designado para Cuentas Públicas en sustitución de Amélie de Montchalin?





El actual Ministro Delegado encargado de la Función Pública, David Amiel, ha sido nombrado para la cartera de Cuentas Públicas en sustitución de Amélie de Montchalin, en su camino hacia el Tribunal de Cuentas, anunció el Elíseo este domingo 22 de febrero.





“A propuesta del Primer Ministro, el Presidente de la República puso fin a las funciones de la Sra. Amélie de Montchalin, Ministra de Acción y Cuentas Públicas”declaró la presidencia en un comunicado de prensa, precisando que David Amiel había sido elegido para asumir el cargo.









Miembro del Parlamento por París, de 33 años, David Amiel apoya desde hace mucho tiempo a Emmanuel Macron, a quien siguió desde Bercy hasta el Elíseo hasta convertirse en una de sus cabezas pensantes. Al igual que Amélie de Montchalin, bajo cuyo liderazgo trabajó en la función pública, es una encarnación de la generación Macron que surgió en 2017.





Después de una carrera académica de élite, en los institutos parisinos Louis-le-Grand, Henri-IV, la Ecole Normale Supérieure (ENS) y Princeton, este primer caminante experimentó un ascenso meteórico. Pasante en Bercy cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía y Finanzas, luego coordinó los grupos de trabajo para el programa de 2017, antes de entrar en el Elíseo junto a Alexis Kohler, secretario general de la presidencia.





Dejó el equipo presidencial dos años después, en 2019, después de haber escrito con otro asesor, Ismaël Emelien, un ensayo titulado “El progreso no cae del cielo”intento definir el macronismo.





En 2019, se unió a Benjamin Griveaux para intentar arrebatar París a los socialistas en 2020, pero la campaña acabó en fiasco con la divulgación de vídeos privados de carácter sexual de Benjamin Griveaux. Luego fue concejal de la oposición en el distrito 15 y trabajó durante algunos meses en la dirección de La Poste, antes de unirse al equipo de campaña de Emmanuel Macron.





Asesor en la sombra, fue uno de los artífices de su reelección en 2022, copilotando la redacción de las propuestas de campaña. Luego se convirtió en diputado a la edad de 29 años, elegido en el distrito 15 de París.









Como Ministro de la Función Pública, “abordó muchos temas y abrió muchos proyectos”subraya Luc Farré, secretario general de la función pública de la Unsa. Pero “A menudo se trata de obras bastante regresivas para los derechos de los agentes”se lamenta, mientras saluda “un ministro dinámico, que quiere triunfar y sacar adelante los expedientes que maneja”.









“Es más bien alguien amable, dialogante, que no está en contra de los sindicatos”añade Christian Golier, secretario general de la Federación General de Funcionarios Públicos Force Ouvrière (FGF FO), el primer sindicato estatal de funcionarios. Pero “Más allá de este lado accesible, el problema es que él lideró la desastrosa política pública de las dos últimas leyes de finanzas. Está bajo las órdenes de una política que es desfavorable para los funcionarios”lamenta el sindicalista.









A pesar de la polémica, Amélie de Montchalin deberá asumir el lunes la presidencia del Tribunal de Cuentas, lo que obligó al Gobierno a nombrarla previamente.





También se espera una reorganización limitada del gobierno, pero no antes de mediados de la próxima semana. Para fijar la fecha, el primer ministro Sébastien Lecornu espera saber cuándo se debatirá la posible moción de censura a la Agrupación Nacional.





Al menos otros dos ministros se marcharían: el de Cultura Rachida Dati, candidata a la alcaldía de París, y el de Autonomía y Personas con Discapacidad Charlotte Parmentier-Lecocq, que desea recuperar su escaño de diputada.









Incluso si el entorno del Primer Ministro asegura que el “El caso Dati no tiene nada que ver” Con los nombramientos, varias fuentes aseguran que la ministra se aferra a su cargo “como un percebe”. Rachida Dati, sin embargo, prometió abandonar el gobierno antes de la primera vuelta de las elecciones municipales del 15 de marzo. Para sustituirla, Catherine Pgard, ex presidenta del Palacio de Versalles, ex asesora cultural de Nicolas Sarkozy y actualmente asesora de Emmanuel Macron, tiene la cuerda floja.