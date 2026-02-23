Manifestación de extrema derecha en Lyon, Salón agrícola sin ganado, derechos de aduana de Trump... Las cinco noticias del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 21 y domingo 22 de febrero.









Jóvenes blancos vestidos de negro, a veces enmascarados: este es el perfil típico de las personas que se reunieron el sábado 21 de febrero en Lyon para rendir homenaje a Quentin Deranque, un activista de extrema derecha de 23 años asesinado la semana pasada. Según la prefectura, participaron en este evento unas 3.200 personas, entre ellas algunas figuras de la extrema derecha francesa.









Al frente del desfile, miembros del colectivo Némésis, un pequeño grupo de extrema derecha que se autodenomina feminista. También estuvieron presentes miembros de Action Française, un movimiento antisemita de extrema derecha.





La prefectura del Ródano anunció al final del día que tenía intención de emprender acciones legales por los saludos nazis y los insultos racistas y homofóbicos detectados. También se corearon varias consignas hostiles a los antifascistas y a la Francia rebelde.









Fracturada desde la muerte del activista identitario Quentin Deranque, la izquierda se pregunta sobre las alianzas que se formarán –o no– en la segunda vuelta de las elecciones municipales. La Francia insumisa anunció este domingo que propondrá acuerdos de unidad a otros grupos de izquierda si queda primera en la primera vuelta en determinados municipios. En determinadas ciudades, las listas sindicales de izquierda podrían necesitar los votos del electorado de Insoumis para ganar, como en Toulouse, Marsella o Amiens.









El Partido Socialista ya ha descartado cualquier acuerdo con la Francia Insumisa para las elecciones municipales, y algunas figuras del partido, como el ex presidente François Hollande o el diputado Jérôme Guedj, han pedido incluso que se descarte cualquier acuerdo con el LFI en la segunda vuelta.









Emmanuel Macron inauguró el sábado por la mañana el Salón Agrícola, que se celebrará en París hasta el 1 de marzo. Esta nueva edición está dominada por el malestar de los sindicatos agrícolas, movilizados por tercer invierno consecutivo, pero también de los organizadores que quieren mantener el espíritu familiar del evento a pesar de la promesa de numerosas visitas políticas a un año de las elecciones presidenciales y algunas semanas antes de las elecciones municipales.









Por primera vez desde la creación de la exposición en 1964, el ganado está ausente de la exposición, habiendo decidido las organizaciones de selección de razas “por precaución y por solidaridad” a los criadores afectados por dermatosis a no presentar sus animales. Se esperan al menos 600.000 visitantes.









Donald Trump anunció el sábado que aumentaría sus nuevos aranceles aduaneros globales del 10 al 15% “con efecto inmediato”. Una reacción a una decisión del Tribunal Supremo, que dictaminó el viernes que Donald Trump no podía justificar estos derechos de aduana por una emergencia económica.

















El nivel del agua se estabiliza el domingo en Angers, pero el descenso será lento, como en otras zonas del oeste, donde las inundaciones excepcionales de principios de 2026 continúan propagándose río abajo.





Loira Atlántico, Charente Marítimo y Maine y Loira permanecen en alerta roja por inundaciones el domingo y el lunes. Otros tres departamentos del oeste (Sarthe, Vendée y Charente) siguen en alerta naranja, frente a los cinco del día anterior, según el boletín Météo France de las 16.00 horas.





En Angers, ciudad de 160.000 habitantes, el nivel del Maine subió el sábado por la noche a 6,39 metros. “Se espera un descenso en los próximos días, de unos 20 cm cada 24 horas”dependiendo de la prefectura. Al menos 5.000 personas se ven afectadas por esta inundación, la mayor desde 1995.



