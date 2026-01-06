¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que decidirá el destino del presidente depuesto?





Dos días después de ser capturado por las autoridades estadounidenses, el presidente venezolano Nicolás Maduro se presenta en un tribunal federal de Nueva York para una primera audiencia preliminar el lunes 5 de enero. El juez Alvin K. Hellerstein presidirá la audiencia. Un juez de perfil atípico, nombrado en 1998, hace casi treinta años, por un presidente demócrata.





1. Una primera audiencia para Maduro





La primera audiencia está prevista para el lunes a las 12 horas. (18.00 horas en París). El juez Hellerstein detallará formalmente a Nicolás Maduro los cargos federales en su contra. El depuesto líder venezolano enfrentará cuatro cargos, incluido “narcoterrorismo”, así como posesión de armas automáticas.









Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores también están acusados ​​de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las que Washington considera “terrorista”así como cárteles criminales para “transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Alvin Hellerstein deberá pronunciarse durante la audiencia sobre la continuación de la detención de Nicolás Maduro a la espera de los próximos pasos del procedimiento. También hay que fijar el calendario judicial.





2. Nombrado por Bill Clinton





Nombrado en 1998 por el ex presidente demócrata Bill Clinton, Alvin Hellerstein se encuentra, a sus 92 años, entre los jueces federales de mayor edad que aún están en ejercicio. Continúa participando en casos importantes relacionados con delitos internacionales, terrorismo, seguridad nacional y disputas financieras complejas. Sigue siendo una referencia dentro de la corte de Manhattan, a menudo considerada la más influyente del país.









3. Archivos multimedia





El caso Maduro se suma a la larga lista de casos de alto perfil que el juez Hellerstein ha llevado a lo largo de su carrera. En particular, presidió litigios civiles relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y dictó decisiones notables en juicios que involucraron a figuras públicas. En abril de 2019, desestimó 17 cargos en el caso Harvey Weinstein, pero permitió que el caso continuara hasta el juicio.





También presidió el juicio contra el fundador de la startup Charlie Javice y la condenó, en septiembre de 2025, a siete años de prisión por defraudar a JPMorgan Chase 175 millones de dólares (unos 149 millones de euros). Recientemente, Alvin Hellerstein también rechazó dos veces la petición de Donald Trump, acusado de pagar una indemnización no declarada a la ex actriz porno Stormy Daniels, de transferir el caso a un tribunal federal.









4. “Ley de enemigos alienígenas”





El juez Hellerstein también se ha distinguido por sentencias relativas a las políticas migratorias estadounidenses, recordando repetidamente la importancia de respetar el derecho a un juicio justo. En mayo dictaminó que la invocación por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 era inválida e inconstitucional en la deportación de inmigrantes venezolanos sospechosos de ser miembros de pandillas.





5. Hugo “El Pollo” Carvajal





El juez conoce bien los misterios de los casos venezolanos. Ya se ha pronunciado sobre casos que involucran a figuras del chavismo, incluido el del exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.



