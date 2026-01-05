para 2026, soñemos un poco…





Incluso si el año 2026 no comienza bajo los mejores auspicios con la intervención estadounidense en Venezuela, que sea el año en el que la guerra contra Ucrania termine en condiciones aceptables para Ucrania y Europa. Y en el proceso, aquel en el que Vladimir Putin perderá el poder en Rusia y luego será entregado a la Corte Penal Internacional para ser juzgado allí. Una vez que cesen los combates, también esperamos que los Estados europeos decidan desplegar inmediatamente tropas en Ucrania y los países bálticos para garantizar una paz duradera y su independencia.





En Estados Unidos, esperemos que Donald Trump sea derrotado en las “midterms” (las elecciones de mitad de período) del próximo noviembre tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y que se inicie un procedimiento deacusación entonces se puede iniciar. El Congreso de los Estados Unidos decidió entonces sumarse al acuerdo de París, relanzando así la lucha contra el cambio climático a escala global. Aunque también debemos esperar que, mientras tanto, la Unión Europea finalmente decida enfrentarse firmemente a Donald Trump y a los oligarcas tecnológicos que lo apoyan, en particular en la regulación de las plataformas.





En Oriente Medio, esperemos que Benjamín Netanyahu finalmente pierda el poder en Israel y sea inmediatamente encarcelado por corrupción antes de ser trasladado a La Haya para ser juzgado por genocidio por la Corte Penal Internacional. Esperemos también que la Unión Europea decida finalmente sancionar a los líderes israelíes que hacen comentarios genocidas, prohibir las exportaciones de armas a Israel y suspender el acuerdo de asociación con este país mientras los líderes israelíes no desmantelen los asentamientos ilegales en Cisjordania, los soldados israelíes no abandonen Gaza y el Estado de Israel no libere a los prisioneros palestinos.





Esperemos también que la dictadura de los mulás iraníes finalmente complete su colapso este año. Este es uno de los deseos de esta lista que parece tener más posibilidades de hacerse realidad rápidamente… En China, también podemos esperar que la dictadura de Xi Jinping eventualmente se debilite debido a la combinación de sus malos resultados económicos y los múltiples resentimientos provocados por las purgas dentro del PCC. Mientras esté en Europa, Viktor Orban tiene buenas posibilidades de ser finalmente derrocado del poder en Hungría durante las elecciones previstas para el próximo abril.





En Francia, podemos esperar que Marine Le Pen sea condenada definitivamente y no sería sorprendente que los clanes Le Pen y Bardella comiencen a desgarrarse por el control de la Agrupación Nacional mientras la burbuja especulativa de Bardella comienza a desinflarse ante la inanidad del personaje… También podemos esperar que la izquierda resista mejor de lo esperado por el momento durante las elecciones municipales del próximo marzo, especialmente en París. Y esperemos que, en el proceso, la izquierda no melenchonista logre ponerse de acuerdo para establecer un programa de gobierno, presentar juntos candidatos únicos para las elecciones legislativas y nominar a un candidato único para las elecciones presidenciales. Esperemos también que el método de votación legislativa pueda (por fin) modificarse este año para establecer una representación proporcional en Francia, como ocurre con todos nuestros vecinos. Mientras que una gran parte del “bloque central” decidirá finalmente romper con aquellos que en su interior se sienten tentados a unirse a la “Unión de Derechas” para unirse francamente en torno a la lógica de un “frente republicano” con la izquierda para impedir juntos la victoria de la extrema derecha en 2027.





Sí, lo sé: esta lista de deseos es larga y las posibilidades de que todos se hagan realidad son escasas. Pero incluso si este fuera el caso sólo para una pequeña parte de ellos, el mundo (y nosotros) ya estaríamos mejor. Y en la parte que más directamente depende de nosotros, trabajemos duro en ello…





EXPRESO ORGÁNICO





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.