Archivos TAJ, un sospechoso arrestado... Lo que sabemos





un ataque muy grave » contra el Ministerio del Interior. Así lo confirmó Laurent Nuñez, invitado de Franceinfo, este miércoles 17 de diciembre. Detectado el 11 de diciembre, el ciberataque permitió el acceso a varios archivos, incluidos los de personas buscadas.





Se abrió una investigación para intentar descubrir a sus autores. Al final del día, un hombre de 22 años fue detenido y puesto bajo custodia policial. En Internet, un grupo de hackers se atribuye el ataque y amenaza “fuga pública completa”una amenaza sobre la que el ministerio se muestra cauteloso por el momento y afirma que “Esto no pone en peligro la vida de nuestros compatriotas”.





· “Algunas docenas de archivos” extraídos





El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó este miércoles una “intrusión maliciosa”. A “acto muy grave” realizado contra la Place-Beauvau por una o varias personas durante varios días.





Una intrusión facilitada por el hackeo de los mensajes de agentes del Ministerio del Interior, que incluye a un total de casi 300.000 personas. Desde estas casillas de correo electrónico los ciberdelincuentes podían acceder “códigos de acceso intercambiados en texto plano, a pesar de todas las normas de precaución que se difunden con mucha regularidad”especifica Laurent Núñez.









La(s) persona(s) responsable(s) pudieron consultar y extraer “unas pocas docenas de archivos” confidencial. Entre estos ficheros, el de tramitación de antecedentes penales (TAJ), que recoge información sobre las personas detenidas, imputadas y víctimas que han presentado denuncia, pero también el fichero de personas buscadas (FPR).





“Todavía no sabemos el alcance del compromiso, no sabemos qué se extrajo: hasta la fecha, se han eliminado del sistema unas pocas docenas de archivos, pero estamos hablando de millones de datos”añadió el inquilino de Place-Beauvau.





• Un sospechoso detenido en Alto Vienne





Un hombre de 22 años fue detenido y puesto bajo custodia policial al final del día, anunció la fiscal de París, Laure Beccuau. el sospechoso “Los servicios de justicia ya tienen conocimiento de haber sido condenado por hechos similares en 2025”dijo el fiscal en un comunicado de prensa.









· ¿Una “venganza” contra Francia?





Un grupo de piratas informáticos se atribuyó este ataque hace varios días, sin aportar pruebas. En un mensaje publicado en BreachForums, una de las mayores plataformas de reventa de datos pirateados del mundo, aseguró que había accedido a datos de más de 16 millones de personas, extraídos de archivos policiales.









Un ataque presentado como ” venganza “en respuesta al desmantelamiento en junio del grupo de hackers ShinyHunters por parte de Francia. En un segundo mensaje publicado el martes, el grupo ahora amenaza “fuga pública completa” o venta a otros grupos cibercriminales. Un mensaje en el que detalla más su modus operandi. Los funcionarios afirman haber examinado en profundidad el portal Cheops, un software que permite a los agentes de policía autorizados consultar los archivos, incluidos los extraídos.





· Núñez intenta tranquilizar





Por su parte, el Ministro del Interior posterga: “Lo que puedo decirles es que millones de datos no fueron extraídos. Que yo sepa, esto es falso”.dice en Franceinfo. El Ministro del Interior también indicó que no había recibido una solicitud de rescate y afirmó que “Esto no pone en peligro la vida de nuestros compatriotas”.









El viernes, Laurent Nuñez afirmó en RTL que todas las vías seguían siendo estudiadas: “ Podría ser una interferencia extranjera, podrían ser personas que quieran desafiar a las autoridades públicas y demostrar que son capaces de acceder a los sistemas, y luego también podría ser un delito cibernético.. » Antes de reconocer que por el momento, “no sabemos qué es”.





· Una investigación abierta





Si bien se han adoptado medidas para reforzar la protección, como la doble autenticación, el 11 de diciembre se abrió una investigación. Dirigida por la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, fue confiada a la Oficina contra la ciberdelincuencia de la policía nacional.





El Ministro del Interior afirma estar haciendo todo lo posible para descubrir a los autores del ataque: “Seguimos investigando (…) Inmediatamente tomamos acciones legales, contactamos a la CNIL, la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y Libertades, como nos exige la ley, y luego hubo una investigación administrativa que solicité. »