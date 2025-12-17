Qué recordar del informe del Tribunal de Cuentas sobre el fraude fiscal





El fraude fiscal sigue siendo un fenómeno mal cuantificado y poco conocido, y las estadísticas criminales muestran que no se castiga con mayor frecuencia ni con mayor severidad que hace 10 años, según un informe del Tribunal de Cuentas publicado este martes 16 de diciembre.









• El nivel general de fraude aún es “desconocido”





La principal conclusión es conocida: es un fenómeno “mal definido, mal cuantificado, mal tratado y a menudo confundido con evasión u optimización fiscal” y su “Se desconoce el nivel global”resumió a la prensa Pierre Moscovici, primer presidente del Tribunal. Pero el informe no cumple “el número mágico”advirtió Pierre Moscovici, y recomienda a la administración completar la cuantificación del déficit fiscal de aquí a 2027, un concepto que el Tribunal juzga “más neutral”y que incluye no sólo el fraude fiscal sino también los errores cometidos de buena fe por los contribuyentes así como los caprichos de la recaudación de impuestos.





• Los ingresos por auditorías fiscales no aumentan





Si bien la administración dispone de más medios para detectar el fraude fiscal, el Tribunal observa que los ingresos obtenidos mediante controles fiscales no han aumentado desde hace unos diez años. Si bien los ingresos fiscales globales han aumentado un 44% en los últimos 10 años, los resultados de la auditoría se mantienen relativamente estables durante el mismo período, es decir, 21,2 mil millones de euros en 2015 y 20,1 mil millones de euros en 2024. La cantidad realmente recuperada por las autoridades tributarias es aproximadamente la mitad inferior: 11,4 mil millones de euros en 2025, en comparación con 12,2 mil millones de euros en 2015.









• Francia se queda atrás en la estimación del monto del fraude





Francia también se está quedando atrás en la estimación del monto del fraude fiscal en comparación con otros países. Así, en 2024, el 30% de las 58 administraciones tributarias de la OCDE habrán publicado periódicamente estimaciones de sus brechas fiscales, señala el Tribunal, que lamenta la insuficiencia de los medios implementados para colmar esta deficiencia. Él es ” básico “ que las autoridades fiscales completen la cuantificación del déficit fiscal hasta 2027, algo que el Tribunal recomienda desde 2019, afirmó Pierre Moscovici: sobre el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y el IVA. Una necesidad para que el debate público no quede “contaminado por fantasías”todavía estimó.