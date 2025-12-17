lo que sabemos sobre el perfil de los sospechosos del ataque a Bondi Beach





Australia está de luto después de que quince personas murieran y otras 42 resultaran heridas en un ataque a tiros en la famosa playa Bondi de Sydney el domingo. El ataque tuvo lugar durante la festividad judía de Hanukkah, pero las autoridades australianas no plantearon inmediatamente la hipótesis de un ataque antisemita.









Según la policía, uno de los dos presuntos atacantes murió y el otro, herido, se encuentra en estado crítico. La policía local dijo que los sospechosos eran padre e hijo. Esto último habría sido, según el Primer Ministro australiano, “motivados ideológicamente” del grupo terrorista “Estado Islámico”. Australia, que no había sido afectada por una masacre de este tipo desde la masacre de Port Arthur en 1996, puso todas sus banderas a media asta.





• El padre, Sajid Akram, propietario de seis armas de fuego.





El padre, Sajid Akram, de 50 años, entró en Australia con una visa en 1998. Tenía un permiso para portar seis armas y formaba parte de un club de tiro. Las seis armas que tenía en su poder fueron utilizadas en el ataque del domingo, según la policía, que desde entonces las recuperó todas.





Tras esta incautación, el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, convocó una reunión de los líderes de los estados y territorios australianos para “fortalecer las leyes sobre armas en todo el país”estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los titulares, considerar prohibir a los extranjeros obtener un permiso de armas o incluso limitar los tipos de armas legales.









El jefe de la policía local, Mal Lanyon, dijo que sus investigadores habían “Descubrieron un artefacto explosivo improvisado en un automóvil vinculado al delincuente fallecido”uno de los dos tiradores, el padre, asesinado a tiros por la policía.





• El hijo, Naveed Akram, con presuntos vínculos con una célula terrorista





El hijo, Naveed Akram, de 24 años, resultó herido durante el ataque y todavía se encuentra hospitalizado el martes 16 de diciembre mientras se encuentra bajo estrecha vigilancia policial. Según la policía de Nueva Gales del Sur, estado del que Sídney es la capital. Es ciudadano australiano de nacimiento.





Su casa, situada en los suburbios del oeste de Sídney, fue registrada por la policía, según una fuente anónima citada por la emisora ​​pública australiana ABC. El vehículo encontrado cerca de Bondi Beach estaba registrado a nombre del hijo, contenía dos banderas de ISIS y artefactos explosivos improvisados, dijo más tarde el oficial de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.





El perfil de Naveed Akram era conocido por la inteligencia nacional australiana desde 2019, por sus vínculos con una célula terrorista que planeaba cometer un atentado, que fue frustrado por la policía.











La madre de Naveed Akram dijo al “Sydney Morning Herald” que su hijo y su marido le habían asegurado que irían a pescar el fin de semana, a unos cientos de kilómetros de Sydney. “Me llamó y me dijo: ‘Mamá, fui a nadar. Fui a bucear. Ahora vamos a comer y esta mañana nos quedaremos en casa porque hace mucho calor'”.testificó. “Cualquiera desearía tener un hijo como el mío… Es un buen chico”declaró de nuevo.





• “Motivados por la ideología” del grupo “Estado Islámico”





Este martes, el primer ministro Anthony Albanese habló de una radicalización de los dos atacantes antes del ataque. “Parece que esto fue motivado por la ideología del (grupo terrorista) Estado Islámico” (EI), declaró el jefe de Gobierno a la cadena nacional ABC. “Con el ascenso del Estado Islámico durante más de una década, el mundo está lidiando con el extremismo y esta odiosa ideología”dijo en otra entrevista.









Las autoridades australianas enfrentan cada vez más dudas sobre si podrían haber evitado tal ataque. Según Anthony Albanese, el hijo fue objeto de controles de la inteligencia australiana en 2019, sin que pareciera que representaba una amenaza inmediata en ese momento. “Les llamó la atención por sus relaciones con los demás”, “Dos de las personas con las que se relacionaba fueron acusadas y fueron a prisión, pero él no fue considerado un posible sospechoso en ese momento”informó.





• Un viaje sospechoso a Filipinas en noviembre









Pequeños grupos de combatientes islamistas que han prometido lealtad a ISIS permanecen en la isla de Mindanao, a pesar de la firma de un pacto de paz en 2014 entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica. El jefe de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que la policía estaba investigando el reciente viaje a Filipinas.