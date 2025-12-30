Muerte de Brigitte Bardot, reunión Trump-Zelensky, ira de los agricultores... Cinco cosas para recordar del fin de semana





La muerte de Brigitte Bardot a los 91 años, la movilización de los agricultores, un nuevo ataque a Kiev en Ucrania antes de una reunión con Donald Trump y Volodymyr Zelensky… He aquí las principales informaciones para recordar de este fin de semana del 27 y 28 de diciembre.





• Brigitte Bardot, muerte de un ícono del cine





Ha fallecido un icono del séptimo arte. Brigitte Bardot falleció a los 91 años este domingo 28 de diciembre en su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez.









Nacida en el seno de una familia burguesa parisina en 1934, con sólo 18 años se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le dio el papel de Juliette en “Y Dios… creó a la mujer”, quien revolucionaría el orden establecido y la etiquetaría de sex symbol. Ante el éxito de la película, ella continúa filmando, desata pasiones y se quema ante los reflectores. Cuando abandonó su carrera como actriz a los 39 años, la que también había sido cantante dejó una cincuentena de películas y dos escenas que se han vuelto legendarias: un mambo febril en un restaurante de Saint-Tropez (“Y Dios… creó a la mujer”1956) y un monólogo donde enumera, desnuda, las diferentes partes de su cuerpo, al inicio de la ” Desprecio “ (1963).









En los últimos años, Brigitte Bardot, que encarnó la liberación de la moral en Francia en los años 50, destacó sobre todo por sus declaraciones sobre política, inmigración, feminismo, cazadores… algunas de las cuales le valieron condenas por insulto racial.





“Lloramos una leyenda del siglo”reaccionó el presidente Emmanuel Macron en X.





• La vacunación contra la dermatosis avanza en el suroeste





El gobierno anunció el sábado la vacunación contra la enfermedad de la piel grumosa (CLD) de más de la mitad del ganado bovino en el suroeste. “Continúa el despliegue acelerado de la campaña de vacunación en el Suroeste, de acuerdo con los compromisos adquiridos. Hoy, más del 50% de los 750.000 bovinos ya han sido vacunados”escribió la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en X.





Para intentar calmar la ira de algunos agricultores, el gobierno prometió el 17 de diciembre acelerar la vacunación. Los agricultores, descontentos con la gestión de esta crisis sanitaria, continuaron bloqueando algunas carreteras en Francia este fin de semana, aunque la movilización disminuyó esta semana de Navidad.









Según la gendarmería, el domingo por la mañana seguían bloqueados la A75, en Le Buisson (Lozère) y Sévérac-d’Aveyron, la A64 en Carbonne (Alto Garona), la RN88 en Baraqueville (Aveyron), cerca de Rodez, la RD824 Tartas (Landas) y la D834 Campet-et-Lamolère (Landas), cerca Mont-de-Marsan. Al levantar el viernes varios bloqueos de autopistas en Nueva Aquitania, la Coordinación Rural pidió “salgo aún más fuerte” en enero.





• Nuevo ataque a Kyiv antes de la reunión Trump-Zelensky





Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reencontrarán este domingo por la tarde en Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense. El presidente ucraniano debe intentar defender la causa de Ucrania e intentar obtener el acuerdo de su homólogo sobre la última versión del plan de paz destinado a poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia. Pero éste no tendrá “nada hasta que esté de acuerdo”declaró el presidente estadounidense el viernes al sitio web Politico, preparando el escenario.









Los aliados europeos de Ucrania, sin embargo, aseguraron a Zelensky su “apoyo total”según el canciller alemán Friedrich Merz.





En vísperas de esta reunión en Florida, Moscú envió cientos de drones y decenas de misiles para bombardear Kiev y su región, matando a dos personas y dejando a más de un millón de hogares sin electricidad. Un ataque que ilustra “La respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz”afirmó el sábado Volodymyr Zelensky.





• Israel se convierte en el primer país en reconocer a Somalilandia





Israel anunció el viernes el reconocimiento oficial de Somalilandia, una novedad para esta autoproclamada república situada en el extremo noroeste de Somalia. Este territorio declaró su independencia unilateralmente en 1991, cuando la República de Somalia se sumió en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.





Somalilandia estaba entre un puñado de estados africanos que probablemente recibirían a los palestinos de Gaza expulsados ​​por Israel, según informes de prensa de hace unos meses, sobre los que ni las autoridades de Somalilandia ni el gobierno israelí habían comentado. Los analistas regionales también estimaron que un acercamiento con Somalilandia podría permitir a Israel asegurar su acceso al Mar Rojo.









“El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha cometido la mayor violación contra la soberanía de Somalia”denunció el domingo el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, considerando que esta decisión “motivado” movimientos secesionistas en todo el mundo.





Egipto, Turquía, Yibuti, así como varias organizaciones multilaterales, entre ellas el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Liga Árabe y la Unión Africana (UA) rechazaron el anuncio israelí, mientras la Unión Europea llamó a respetar la soberanía de Somalia.





• En Gaza, las tiendas de campaña para refugiados se inundaron nuevamente por las fuertes lluvias

















Defensa Civil ha advertido de un inminente “nueva depresión”esperado en las próximas horas con “Fuertes lluvias y fuertes vientos”que durará hasta el lunes por la noche.





A mediados de diciembre, Gaza ya había vivido un episodio de fuertes lluvias y frío con la tormenta Byron. Este mal tiempo provocó al menos 18 muertes, ya sea por el derrumbe de edificios en ruinas o por los efectos del frío, según la Defensa Civil de Gaza, una organización de ayuda dependiente de Hamás.