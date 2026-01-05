“Discípulo” de Trump, “irresponsable”… La reacción de Macron ante la captura de Maduro genera fuertes críticas

Publicado el 4 de enero de 2026 a las 19:23 horas. Lectura: 2 min.







Las críticas de los adversarios de Emmanuel Macron continuaron cayendo sobre el presidente francés este domingo 4 de enero, luego de que no condenara la captura del venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.





Si la mayoría de los líderes europeos acogieron con satisfacción el fin del régimen del presidente venezolano, un hombre autoritario calificado de “dictador” Ante su oposición y numerosos observadores que cuestionan la legitimidad de su tercer mandato, el británico Keir Starmer y el alemán Friedrich Merz han recordado la necesidad de respetar el Derecho internacional. Pero no Emmanuel Macron, quien dijo el sábado “toma nota” desde el final del “Dictadura madura”cuyo “pueblo venezolano” solo puedo “regocijarse”.





una reacción “Ciegos, inconscientes de la realidad e irresponsables”se dirigió el domingo al ex Primer Ministro Dominique de Villepin, recordado por su compromiso contra la guerra en Irak lanzada por los Estados Unidos de George W. Bush en 2003.









El candidato potencial para las elecciones presidenciales de 2027 cree que el Jefe de Estado evita a Washington para ganarse su favor en la cuestión ucraniana. Por lo tanto, el presidente francés habría “Prefirió no reaccionar exageradamente, ya que temió en un momento irritar a Donald Trump, en relación con la decisión estadounidense de intervenir en Caracas porque tiene la sensación de tener que liderar una lucha que, para él, es más importante, que es la lucha de Ucrania”.acusó.













“La voz de Francia es expresada tanto por el Quai d’Orsay como por Jean-Noël Barrot, quien expresa sus dudas sobre la acción y su apego al respeto del derecho internacional. Y se completa con una palabra del Presidente de la República (…) que se proyecta a sí mismo”.intentó resumir en France Inter el ministro de Economía, Roland Lescure.





“Seguimiento incondicional e irresponsable”





Pero esto no fue suficiente para calmar a la oposición, sobre todo porque la Casa Blanca difundió el tuit del presidente francés en sus redes sociales, tal cual. Este último “Le resulta difícil hablar de soberanía estatal” Y “está alineado con todos y con nadie”abordó al vicepresidente del Rally Nacional, Sébastien Chenu, en CNews.





“Donald Trump transmite el tuit de su discípulo… ¡Macron habrá humillado definitivamente a Francia! »estimó por su parte la eurodiputada del LFI Manon Aubry.





También se expresaron críticas, ciertamente más moderadas, dentro de la familia política del presidente. Donde no hemos olvidado que ha seguido recalcando, desde que llegó al poder, que no debemos dar la impresión, particularmente al Sur global, de un doble rasero en cuestiones de geopolítica y derecho internacional.









“El derecho internacional no es una variable de ajuste. Esto es lo que nos protege colectivamente del caos. La defensa de las libertades fundamentales y el derecho de los pueblos a la autodeterminación no puede justificar el uso de la fuerza.criticó así a la diputada y ex ministra macronista Agnès Pannier-Runacher.





La eurodiputada de Horizons y ex ministra Nathalie Loiseau argumentó que“imponer un orden político desde fuera es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso”. “Hay un poco de amnesia en las reacciones oficiales francesas y lo lamento”continuó en RTL.





Lo suficiente para que el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon, que pidió el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela, diga que“En Francia también se observa un cierto consenso transpartidista contra el seguimiento incondicional e irresponsable de Macron”.