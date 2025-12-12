¿Qué pasó durante los enfrentamientos entre agricultores y policías en una granja de Ariège?





La tarde del jueves 11 de diciembre, la policía tomó el control de una granja de Ariège donde había varias decenas de opositores al sacrificio de un rebaño de vacas, debido a un caso de enfermedad cutánea grumosa contagiosa (LCD). Los casos de DNC detectados en Ariège y Altos Pirineos son los primeros registrados en estos departamentos desde la detección del primer brote en Saboya el 29 de junio de 2025. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Los manifestantes intentaron bloquear el acceso a la granja para los servicios veterinarios.









• Alrededor de 200 manifestantes presentes durante los enfrentamientos





Varios centenares de agricultores, en particular de la Coordinación Rural (CR) y de la Confederación Campesina y partidarios del movimiento, protestaron inicialmente de forma pacífica. Según la policía, alrededor de las 22.00 horas permanecían allí 200 manifestantes. “entre ellos unas cuantas docenas de activistas ultraizquierdistas” mientras otros cantaban himnos y llevaban una cruz delante de la policía. “Queda esto (JUEVES) Al igualar un núcleo de gente que quiere luchar, apelo a la razón. No debemos estar en confrontación”declaró el prefecto Hervé Brabant, durante una rueda de prensa al comienzo de la tarde, preguntando “a todos los manifestantes que respeten los deseos de los criadores y abandonen el lugar pacíficamente”.





• No hay acuerdo de propietarios para tala, según Coordinación Rural





El prefecto de Ariège aseguró que los dos hermanos propietarios del rebaño le habían dado su consentimiento para el sacrificio de los animales, de acuerdo con el protocolo sanitario de lucha contra la DNC. Esta afirmación fue desmentida por Pierre-Guillaume Mercadal, líder del CR. “Son dos hermanos, uno cedió, el otro no. Están desgarrando a esta familia, además de abrumarlos con la pérdida de sus vacas”.respondió al prefecto.









• Los sindicatos quieren un protocolo experimental en lugar de una matanza masiva en caso de contaminación





En Ariège, “Es realmente un lugar de resistencia y espero que dure el mayor tiempo posible”afirmó por su parte Bertrand Venteau, presidente del CR. “La movilización da sus frutos, retrasó el plazo”juzgó, pidiendo también una vacunación masiva y “una gran unidad en el mundo agrícola”. El Ministro de Agricultura “Annie Genevard debe cambiar su política, de lo contrario nos prenderá fuego en el campo”continuó, creyendo que la enfermedad “no está bajo control”. Aparecido en junio en Francia, no es transmisible al hombre pero puede provocar la muerte de animales, el DNC es “bajo control”por el contrario, apoya al Ministerio de Agricultura que abrió el martes “reflexiones” sobre la vacunación preventiva del ganado francés.





Matanza, el único método eficaz para prevenir “La enfermedad se está extendiendo por todo el rebaño francés”se hará “lo antes posible” luego se lanzará una campaña de vacunación en el departamento, anunció el prefecto Hervé Brabant. De los 33.000 bovinos de Ariège, 3.000 ya fueron vacunados el mes pasado, en zonas cercanas a los Pirineos Orientales donde se han detectado focos. Los sindicatos agrícolas locales y la Cámara de Agricultura propusieron sin éxito un protocolo experimental al Ministerio de Agricultura, exigiendo en particular que sólo se sacrificaran vacas contaminadas y que se lanzara una campaña de vacunación masiva. Hasta ahora, las normas destinadas a detener la propagación de la enfermedad prevén el sacrificio de todo el rebaño afectado y el establecimiento de “áreas restringidas” en un radio de 50 km alrededor del foco del DNC, un perímetro dentro del cual el movimiento de ganado está prohibido o restringido.





• Otra manada muerta durante el día en los Altos Pirineos





En los Altos Pirineos, este viernes será sacrificado otro rebaño de una veintena de animales, anunció el prefecto de este departamento, Jean Salomon. En esta explotación, en Luby-Betmont, unas decenas de criadores se movilizan para impedir la acción de los servicios veterinarios. “Los intentos de bloqueo o las agrupaciones observadas cerca de las granjas ponen a todos los criadores en riesgo de una mayor propagación de la enfermedad”preocupó a Jean Salomon.