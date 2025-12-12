Expertos nombrados bajo Trump modifican las recomendaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B





Un grupo de expertos designados por el Ministro de Salud escéptico de las vacunas de Donald Trump decidió el viernes 5 de diciembre dejar de recomendar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos, en contra del consejo de muchos cuidadores.





Esta decisión, adoptada por ocho votos contra tres, debería ser adoptada por las autoridades federales estadounidenses y suponer el fin de la actual política de prevención del país, en vigor desde hace más de 30 años. Donald Trump dio la bienvenida en su red Social La Verdad a una “muy buena decisión”.





Leer también





Según la nueva recomendación, la administración de una primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B – de tres – en las primeras horas de vida del niño ya no se recomendaría sistemáticamente a los bebés cuyas madres hayan dado negativo en las pruebas.





“Causar daño”





Este importante cambio fue inmediatamente denunciado por las asociaciones de cuidadores como injustificado e incluso peligroso, en particular debido a las deficiencias en el control de las madres en Estados Unidos y a la posibilidad de que los recién nacidos sean contaminados por otras personas a su alrededor. Eso “conducirá a un aumento de las infecciones por hepatitis B en lactantes y niños”fustigó a Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.





El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), completamente renovado a principios de este año por el ministro escéptico de las vacunas, Robert Kennedy Jr., también recomendó que se podría realizar una prueba serológica después de una primera inyección para evaluar la necesidad de dosis futuras.





Leer también





La hepatitis B es una enfermedad viral del hígado que puede ser transmitida principalmente por la madre durante el parto y que expone a las personas afectadas a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado. La recomendación de vacunar a todos los recién nacidos, apoyada por la OMS, fue introducida en Estados Unidos en 1991 y permitió prácticamente erradicar las infecciones entre los jóvenes del país, según las autoridades.





Antes de la votación, el doctor Cody Meissner, una de las pocas voces disidentes en el comité completamente renovado por el ministro Robert Kennedy Jr., conocido por sus posiciones antivacunas, había instado a sus colegas a no modificar las recomendaciones vigentes. “Al cambiar la redacción de esta recomendación, estamos causando daño”advirtió. Otros miembros, por el contrario, defendieron una medida que permitiría alinear la política de vacunación estadounidense con la de otros países como Francia, a pesar de las advertencias de los expertos que señalan problemas de vigilancia y de acceso a la asistencia sanitaria específica de Estados Unidos.





Caen las vacunas





El grupo, formado ahora por personalidades muchas veces criticadas por su falta de experiencia o por haber transmitido información falsa sobre las vacunas, ya había modificado en septiembre las recomendaciones sobre las vacunas contra la Covid-19 y el sarampión. También emprendió el viernes una revisión más amplia del calendario de vacunación infantil, trabajo en el que participó el abogado estadounidense Aaron Siri, amigo íntimo de Robert Kennedy Jr. conocido por haber transmitido teorías infundadas sobre el tema como él.





Esta iniciativa suscita preocupación en la comunidad médica estadounidense, que acusa al grupo de intentar restringir el acceso a las vacunas, incluso cuando las tasas de vacunación del país han ido disminuyendo desde la pandemia y haciendo temer el regreso de enfermedades contagiosas mortales, como el sarampión.





Leer también





En respuesta, varias instituciones científicas estadounidenses y estados demócratas anunciaron recientemente que dejarían de seguir las recomendaciones de este grupo y desarrollarían sus propias directrices.





Incluso dentro del Partido Republicano, la decisión del ACIP del viernes causó revuelo: el senador Bill Cassidy, médico de formación, instó a las autoridades federales a no aplicarla. Una vez adoptadas, estas recomendaciones dictan si ciertas vacunas están cubiertas o no por las compañías de seguros y los programas de vacunación. Un detalle que importa en un país donde el precio de una sola vacuna puede ascender a varios cientos de dólares.