Lo que dijo el jefe de France Télévisions ante la comisión de investigación sobre la radiodifusión pública





Muy esperada por la comisión parlamentaria de investigación sobre la radiodifusión pública, la presidenta de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, defendió incansablemente el miércoles 10 de diciembre su gestión de la sociedad y la neutralidad de las emisiones, una “requisito absoluto”.





Leer también





La comisión de investigación sobre la “neutralidad” y la “financiación de la radiodifusión pública” fue solicitada por los diputados de la Unión de Derechos por la República (UDR) de Eric Ciotti, aliados de la Agrupación Nacional (RN), que quiere la privatización de la radiodifusión pública. Jérémie Patrier-Leitus, presidente (Horizontes), advirtió: “No estamos aquí en un tribunal. Éste no será el juicio de France Télévisions. »





El contexto es inflamable y el ponente de la comisión, el diputado Charles Alloncle (UDR), sometió al líder a varias decenas de preguntas incisivas. Hasta el final de esta audición de cuatro horas y media, Delphine Ernotte Cunci se tomó el tiempo para enseñar. Hasta el punto de que el ponente, varias veces llamado al orden por el presidente, acabó diciendo su “frustración” frente a un presidente que a veces “arrancar en contacto”según él. Tiene previsto volver a escucharlo al final de los trabajos de la comisión de investigación.





• France Télévisions debe “dirigirse a todos”





“France Télévisions es un medio financiado por todos. Por lo tanto, debe dirigirse a todos, independientemente de dónde vivan, de sus opiniones o de su nivel de ingresos. Esto es, para nosotros, una exigencia absoluta”insiste el directivo. Sin embargo, “Las polémicas de las últimas semanas han alimentado un debate legítimo”admite.





Leer también





La comisión se creó a raíz del asunto Legrand-Cohen, dos periodistas de servicio público acusados ​​de connivencia con el Partido Socialista tras la difusión, a principios de septiembre, de un vídeo que los mostraba en un restaurante con dos de sus dirigentes. En términos más generales, France Télévisions y Radio France, cuyos responsables comparecerán la próxima semana, son acusados ​​por parte de la derecha y de RN de parcialidad a favor de la izquierda.





• France TV “ejemplar” sobre “el equilibrio de puntos de vista”





Ante las dudas del ponente sobre la neutralidad de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci asegura que el grupo se muestra “ejemplar en términos de transparencia de su oferta informativa y equilibrio de puntos de vista”.





Leer también





En cuanto a los errores cometidos en las antenas, “No considero que seamos inocentes” y hay sanciones internas si es necesario, explica. Pero “Esto no significa que la información de France Télévisions no sea rigurosa”se opone a la ponente, que le pide que la lleve “responsabilidades”. En las próximas semanas, un “nueva dirección de la ética” se pondrá en marcha un proyecto transversal.





• “No es el mismo trabajo” con CNews





Una enfermera electa, Anne Sicard, está molesta: “¿Quién engaña a los franceses, CNews que asume su línea o France Télé? » “Considero que no hacemos el mismo trabajo” que CNews, en el seno del multimillonario conservador Vincent Bolloré, replica Delphine Ernotte Cunci. En septiembre, describió a CNews como “medios de opinión” y de “canal de extrema derecha”.





Leer también





• “Esfuerzos masivos” en materia de financiación





En cuanto al otro aspecto de la comisión, relativo a la financiación, el presidente de France Télévisions elogia la “esfuerzos masivos” logrado por la empresa desde que asumió el control en 2015. En 2026, “Tendremos que revisar nuestras misiones” y contratos con el mundo de la producción, advierte el directivo. En septiembre, un informe del Tribunal de Cuentas destacó una “situación financiera crítica” en France Télévisions. La institución solicita que el Estado fije a la empresa “una trayectoria financiera realista”.





Leer también





“¿Admite usted su parte de responsabilidad? »prensa de Charles Alloncle. Delphine Ernotte Cunci mantiene la calma y se refiere a las decisiones del “tutela”el Estado. La misma respuesta sobre su remuneración.





• Se dejan de lado varias controversias





Sobre los elevados costes de recepción de France Télévisions en 2020, otro punto planteado por la ponente, recuerda que era necesario alimentar a los equipos movilizados durante la crisis del Covid-19. Delphine Ernotte Cunci también desmiente las acusaciones sobre pernoctaciones en el festival de Cannes – “Ni un euro de dinero público gastado” – o el empleo en el grupo de Arnaud Ngatcha, también adjunto al alcalde de París, destacando su trabajo. Preguntada por su hermana, diputada de Anne Hidalgo, la presidenta de France Télévisions elogia a su familia “que cree en el servicio público”.









• “Nunca he sido sometido a presiones políticas”





Los diputados insumisos de La France lo acusan de ser “un oficial de comunicaciones de la macronie” y aumentar esporádicamente la tensión. “Después de haber conocido a dos Presidentes de la República y a muchos gobiernos, hoy puedo decir que podemos estar orgullosos de ser franceses, porque nunca he sufrido presiones políticas”especifica el directivo en otro momento.





Antes de martillar: “A veces me ha sucedido que un ministro o un empresario me ha llamado para quejarme de un informe de las 20.00 horas, de una “investigación complementaria” o de una “investigación de caja”. Pero, como presidente de la televisión pública europea, que ve las presiones ejercidas por ciertos gobiernos, puedo decirles que hasta la fecha tenemos la suerte de vivir en Francia. »