



Para reducir de manera duradera el déficit presupuestario y la deuda maestra, hoy hay un callejón sin salida en el debate político. Durante varios años, las desigualdades sociales han estado creciendo e intentos de reformas fiscales se han enfrentado a bloqueos políticos. Sin embargo, mientras los debates están enterrando, la deuda pública continúa aumentando y la carga de interés se vuelve cada vez más pesada. Ante esta situación, una pista merece ser examinada: establecer un préstamo nacional obligatorio dirigido a los contribuyentes más ricos. Este mecanismo permitiría movilizar parte de los abundantes ahorros en poder de los ricos, para reducir la dependencia de los mercados financieros y distribuir el esfuerzo de recuperación presupuestaria de acuerdo con un principio de justicia.





Las sumas recolectadas de los hogares involucrados se presentarían al final de la fecha límite, acompañadas de un interés. En otras palabras, no se trata de confiscar parte del patrimonio privado, sino de movilizar temporalmente una fracción de los ahorros disponibles en beneficio del interés general. Los contribuyentes más ricos, que tienen espacio financiero para la maniobra y que se han beneficiado de las reducciones de impuestos desde 2017, no se verían obligados a privarse de una parte de su capital definitivamente, sino prestarlo al estado a una tasa de interés más baja que la requerida por los mercados financieros.





Complementario a un posible aumento de impuestos, esta propuesta permitiría ralentizar la dinámica del cargo de deuda pública. En 2025, la carga de intereses debería alcanzar 66 mil millones de euros, más de los 64.300 millones dedicados a la educación nacional. En 2029, el interés podría representar 107 mil millones de euros por año. Sin embargo, una gran parte de esta deuda es financiada hoy por jugadores extranjeros que requieren una remuneración dependiente de las condiciones del mercado. Al recurrir a un préstamo nacional obligatorio, el estado recuperaría la autonomía parcial, al reducir su dependencia a estos financiadores externos que hoy poseen el 53 % de la deuda pública.





Francia tiene una característica singular: su tasa de ahorro financiero es particularmente alta. En 2025, alcanzó el 10 % de los ingresos disponibles, un nivel sin precedentes durante casi medio siglo. Esta acumulación de ahorros, principalmente propiedad de los hogares más ricos, podría reorientarse hacia un objetivo de interés general. El préstamo obligatorio constituye una respuesta adaptada. Canaliza parte de estos recursos inactivos para el financiamiento del estado, sin imponer un esfuerzo final.









A diferencia de un préstamo nacional voluntario, cuyas condiciones de remuneración deberían ser lo suficientemente atractivas como para seducir a los ahorradores y que, por lo tanto, pesaría mucho sobre el presupuesto público, el préstamo obligatorio permitiría establecer una tasa más baja que la de los préstamos estatales a los diez años en los mercados financieros. Por lo tanto, la operación sería menos costosa para el estado.





Un préstamo nacional obligatorio contiene una dimensión de la justicia social. En lugar de sopesar un esfuerzo indiferenciado en toda la población, como sería el caso con un aumento en el IVA o una reducción masiva en el gasto público, el préstamo obligatorio se dirigiría a los contribuyentes más ricos. Por lo tanto, el esfuerzo solicitado sería proporcional a las capacidades contribuyentes, respetando así el principio de equidad.





Además, más allá de la gestión actual de la deuda, el préstamo obligatorio podría convertirse en una fuente de financiamiento para inversiones estratégicas que el país necesita. La transición ecológica de hecho requiere gastos masivos en la infraestructura de transporte, la renovación energética de edificios o investigaciones. Estas inversiones son costosas pero esenciales para reducir nuestra dependencia energética, luchar contra el cambio climático y crear empleos duraderos.





Del mismo modo, la educación de los servicios públicos, la salud, la justicia, el sufrimiento de la seguridad de los enchaladeros que alimentan las desigualdades sociales y debilita la cohesión nacional. Un préstamo dirigido obligatorio permitiría liberar espacio para que Maniouver invierta en estos sectores esenciales, sin aumentar la carga de la deuda a la misma tasa que si el estado se usara exclusivamente en los mercados financieros.









La situación presupuestaria requiere un esfuerzo colectivo. La ventaja de esta solución es precisamente conciliar dos imperativos mientras espera salir del punto muerto político actual: responsabilidad presupuestaria, financiando al estado a un costo más bajo que el de los mercados y la justicia social, al apuntar al esfuerzo a quienes tienen los medios para apoyarlo.





El préstamo obligatorio no es un vuelo de vuelo, sino un compromiso realista en un contexto de bloqueo político y una creciente presión de la deuda. Es un instrumento de solidaridad nacional que permite mejorar las cuentas públicas y prepararse para el futuro, sin sopesar la carga pesada en lo más frágil.