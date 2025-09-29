OJ 2024: una factura pública de 6.6 mil millones, sin patrón presupuestario pero beneficios limitados, estima el Tribunal de Auditores

Publicado el 29 de septiembre de 2025 a las 2:06 p.m.

Actualizado el 29 de septiembre de 2025 a las 2:53 p.m. Lectura: 2 min.







Una factura pública de 6.6 mil millones pero sin presupuesto: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 fueron un “Éxito colectivo”, Juez un informe del Tribunal de Auditores este lunes 29 de septiembre, incluso si considera “Modesto en esta etapa” El impacto económico del evento.





Los hombres sabios en Rue Cambon aumentaron su primera estimación en 5.9 mil millones de euros comunicados en junio. El proyecto de ley público actualizado se divide en 3.02 mil millones de euros gastados para la organización, incluidos 1.44 mil millones para seguridad, y 3.63 mil millones para infraestructura.





Se agregaron notablemente en este “Primera evaluación general” Los gastos de las autoridades locales, o aquellos incurridos para garantizar la natación del Sena para las pruebas de natación en agua libre y triatlón.









A modo de comparación, en 2023, los documentos presupuestarios contaron con inversiones públicas de hasta 2.44 mil millones para estos Juegos Olímpicos. Y en marzo de 2024, el Presidente del Tribunal de Auditores Pierre Moscovici había considerado que ellos “Debería costar” Entre 3 y 5 mil millones de dinero público.





Los juegos eran “no demasiado caros”





Esta Moscovici presentó esto el lunes el lunes durante una conferencia de prensa “El éxito innegable de los juegos” : Si el evento generó un “Fuerte movilización de las finanzas públicas”el Presidente del Tribunal de Auditores subrayó “La ausencia de un patrón presupuestario” y un costo público ” contenido “. La cifra de 6.6 mil millones “Es sustancial” Pero los juegos de París tienen “No ha sido demasiado caro”él resumió.





El tribunal también indica que“A pesar de las importantes incertidumbres metodológicas, una comparación con los Juegos de Londres organizados en 2012 sugiere que la edición 2024 fue menos costosa para las finanzas públicas, en un informe de al menos 1 a 2”.









Además de esta factura pública, también es necesario tener en cuenta estos juegos los gastos ya conocidos del Comité Organizador (COJO) hasta 4.400 millones de euros (y 75 millones de excedentes) que descansan casi exclusivamente en fondos privados, sin olvidar el solidario (compañía de entregas de obras olímpicas), mezcla de acciones públicas e inversiones privadas, en el presupuesto total de 4.5 billetes.





Fallout limitados





En detalle, el informe del Tribunal de Auditores considera que si los gastos de infraestructura han sido “En general, sostenido correctamente”los de la organización han sabido “Un proceso de presupuesto del gasto de seguridad que ha demostrado ser particularmente errático”. Mientras reconoce que la importancia del gasto de seguridad ha “Traduce un imperativo comprensible” frente a “Un desafío sin precedentes para las fuerzas de seguridad internas y las fuerzas armadas”los sabios creen que es “Su estimación (que) era tarde e incompleta”.





En el lado de los ingresos públicos, el informe establece un “Primera evaluación” a 293 millones de euros vinculados solo a la organización, porque “En esta etapa, no se pudo identificar ninguna receta presupuestaria con respecto a la infraestructura”.









Con respecto a los beneficios económicos de París 2024, el Tribunal de Cuentas – “Dentro del límite de datos disponibles” – juzgar que el impacto fue “Modesto en esta etapa” Y “Relativamente limitado a corto plazo”. “Se estima el impacto de los juegos en el crecimiento económico anual en 2024, cuando se tienen en cuenta los efectos indirectos, con +0.07 puntos en el PIB”o 1.900 millones de euros, suma el informe. Destaca el fenómeno de“Desalojo” que ha empujado a muchos turistas a evitar París durante los juegos, y también enfatiza que el efecto de los gastos de infraestructura para preparar el evento “Estaba fuertemente atenuado por el aumento de precios”.





La metodología judicial había sido impugnada en junio por el COJO 2024, que estimó el costo “Desproporcionado en relación con la realidad” y evaluó la factura pública más bien “Alrededor de dos mil millones de euros”.