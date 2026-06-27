“Busco a mi madre, a mi esposa y a mi hijo”: tres días después de los terremotos en Venezuela, al menos 920 muertos y 50.000 desaparecidos

Publicado el 27 de junio de 2026 a las 16:27 horas. Lectura: 3 min.

Al menos 920 muertos y más de 50.000 desaparecidos: el número de víctimas del doble terremoto en Venezuela sigue aumentando y crece la desesperación ante la limitada ayuda de las autoridades.

Los temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles el norte del país dejaron un paisaje de devastación, con innumerables edificios derrumbados, en particular en La Guaira, localidad costera vecina de Caracas, donde la población denuncia la insuficiencia de las operaciones de socorro locales.

En La Guaira muchas construcciones no son más que montañas de escombros. Familias, vecinos y voluntarios piden máquinas especializadas para poder cortar las barras de acero o mover los imponentes bloques de piedra.

Marlon Ochoa sobrevivió al derrumbe de un edificio. “Busco a mi madre, a mi esposa y a mi hijo”dijo, “Necesitamos ayuda, hay gente viva” Y “no nos dan herramientas” para sacarlos de los escombros.

Durante un discurso en la noche del viernes al sábado, la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder desde enero y la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, anunció que 14.000 soldados y policías estaban desplegados en el estado de La Guaira. “militarizado para garantizar la seguridad”.

Casi 48 horas después de los terremotos más devastadores registrados en Venezuela desde 1900, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comenzaron a intervenir en este país en crisis, con su sistema de salud en mal estado.

Estados Unidos anunció el viernes que desplegaría allí un equipo de 250 personas, tras ofrecer 150 millones de dólares y enviar dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros.

Frente a un grupo de cinco edificios derrumbados en La Guaira, el jefe de un contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco, estimó que había ” Desafortunadamente (…) pocas posibilidades de encontrar personas con vida”. Su equipo, según él el primero en llegar al lugar, se centra en la búsqueda de cadáveres de “personas que ya han muerto”.

Entre los muertos se encuentran al menos 28 personas de nacionalidad u origen portugués, siete chinos, cinco españoles, dos brasileños, un chileno y un italovenezolano.

En La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto del país, inutilizado por el terremoto, algunos vecinos intentan liberar ellos mismos a sus seres queridos enterrados. “Él está aquí”dice sollozando Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros. Su abuela Amparo, desesperada, intenta limpiar las ruinas con sus propias manos para encontrar a su hijo. “Hay muchos bloques de piedra, no se pueden quitar con las manos”observa impotente. “Las autoridades son unas inútiles, unas inútiles. Los militares deberían estar ahí con toda la maquinaria que tienen”denuncia Argenis Méndez, residente.

La presidenta Delcy Rodríguez fue abucheada el viernes cerca de un edificio derrumbado en un barrio acomodado de Caracas.

Delcy Rodríguez dijo entonces que recibió una llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes le aseguraron su apoyo. “durante este momento difícil para Venezuela”.

La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de “todos los presos políticos”tanto civiles como militares, “para que puedan reunirse con sus familias en estas trágicas horas”.

Los terremotos se sintieron en lugares tan lejanos como Colombia y Brasil. Desde entonces, se han reportado más de 300 réplicas. Venezuela es un país con riesgo sísmico, aunque no se ha registrado ningún terremoto importante desde 1997.

El viernes, los partidos del Mundial fueron precedidos por minutos de silencio en homenaje a las víctimas.