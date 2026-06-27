El boom de los filtros de agua: “Cuando el agua del grifo ya no cumple, el agua filtrada es más virtuosa que el agua embotellada”

“¡El agua es el alimento más controlado en Francia! » Por mucho que le repitamos esta verdad, Aurélie (el nombre ha sido cambiado), profesora, no está convencida. En febrero de 2024, la ONG Générations Futures reveló la presencia de TFA (ácido trifluoroacético) en la red de agua potable de 31 municipios del Gard, incluido el suyo propio, contaminación confirmada por la agencia regional de salud de Occitania. Se sospecha que este eterno contaminante, procedente de los vertidos de la planta química de Solvay en Salindres, es un disruptor endocrino y hepático. En el grifo de la cocina, el nivel alcanza los 18 microgramos por litro, ocho veces más de lo recomendado en los Países Bajos, pero que no se considera problemático en Francia, donde la concentración tolerable se fija en 60 microgramos por litro, con el objetivo de reducirlo a 10 microgramos por litro. Pero para Aurélie es problemático: moviliza a las autoridades sanitarias, a su parlamentario, deja de utilizar el agua (incluso para lavar las verduras) y va en busca de una solución filtrante. “Me llevó meses. Las grandes empresas no ofrecieron garantías sobre el AFC. » Al final se encontró con una PYME de Lyon, Aralis, que se ofreció a probar su tanque filtrante, Filtrabio. “Los análisis realizados con el laboratorio Ianesco de Poitiers, que desarrolló un método específico para los TFA, mostraron que después de la filtración, el agua contenía sólo 0,59 microgramos por litro”se alegra Aurélie. El aparato todavía está debajo del fregadero y no está dispuesto a moverse.

Detrás de estos botes, un equipo sorprendente: Mickaël Ferry, 40 años, empresario que incursionó en el sector inmobiliario antes de ver las botellas de plástico amontonadas durante el nacimiento de su hijo y preocuparse por ello. Cofundó Aralis en 2018 con Kostia Steckmeyer, de 50 años, ingeniera especializada en…