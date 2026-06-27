Relojes de verano: de Festina a Audemars Piguet, un gran revuelo en la muñeca

Los relojes de verano son como los bañadores. Antes de cada temporada de verano, nuevos y atractivos productos anuncian el sol y el mar. Pero el reloj de verano, a pesar de su precio a veces vertiginoso, tiene una ventaja incomparable frente a los bañadores, bikinis y otros bañadores: brilla en la muñeca sin necesidad de ponerse a dieta previamente.

Festina, Novio, 139 euros. FESTINA

Marca española nacida en 1902, Festina No es necesariamente lo que esperamos en el campo del buceo de moda. Pero las versiones cronógrafo de su Boyfriend, un reloj mixto (37,5 mm de diámetro, movimiento de cuarzo, resistencia al agua de 100 m), se atreven con el telescopio pastel. Incluyendo este modelo, uno de los más sobrios, que combina naranja, azul y rosa. ¿Los colores del verano en Formentera?

Pierre Lannier, Bora, 249 euros. PIERRE LANNER

Con Pierre Lanniernos centramos en el hecho en Francia. Y más concretamente Alsacia, donde se fabrican los relojes de esta empresa familiar, que se ofrecen a precios razonables. Su último modelo, diseñado con el influencer Julien Laufer (que dirige el canal de YouTube 10 ATM), se llama Bora (39 mm, cuarzo, 100 m). Una selección de esferas de cinco colores y correas de caucho FKM, incluido este patrón guilloché de color burdeos con un patrón geométrico que causa una gran impresión.

Labio, Nautic 3 Cuarzo, 299 euros. CLAUDE BERNARDOT

Desde Besançon, la ciudad de Labio, el Nautic 3 (39 mm, cuarzo, 200 m) se divierte con colores y estética setenta. No es casualidad: en esta época nació la Nautic. Su versión modernizada conserva todo el encanto del espíritu vintage, en particular un brazalete “Tropic” de caucho vulcanizado (que usaban los buceadores de antaño) y un cristal de zafiro abombado.

Ciudadano, Promaster New Wave Tracker, 549 euros. CIUDADANO

No es sólo Tsuyosa en Ciudadano. Para los aficionados a las regatas, al surf o al paddle surf, el grupo japonés presenta el Promaster New Wave Tracker (42,4 mm, movimiento solar, 200 m). En línea con su primer reloj de vela, lanzado en 1985, Citizen ofrece un modo “regata”, con cuenta atrás hasta la salida, pero también una función “mareas”, que muestra las variaciones del nivel del mar. También en el menú, las fases lunares y las horas de salida y puesta del sol para 203 puertos de todo el mundo. Un aventurero que se moja.

Tissot, Seastar Profesional, 975 euros. TISSOT

Pasamos a los movimientos automáticos con Tissot, quien juega la carta del buceador, la verdadera, no el reloj que cruje en la muñeca del turista en su cocodrilo inflable. En formato XXL, el Seastar Professional (44 mm, automático, 600 m), seduce con su esfera naranja ondulada que recuerda a las olas. En el interior, una robusta Powermatic 80 con 80 horas de reserva de marcha y certificación para 600 metros, profundidades que los humanos sólo alcanzan con el equipamiento adecuado.

Certina-DA, Action Diver, 1.085 euros. CERTINA

Bastante discreta pero por (re)descubrir, la marca suiza certina ha construido su reputación sobre la base de la solidez, especialmente marina, con el sistema DS (doble seguridad), que refuerza la resistencia al agua. Su DS Action Diver Titanium (38 mm, automático, 300 m) se presenta en varias versiones, incluida ésta especiada de rosa fucsia. La caja y el brazalete de titanio de grado 2 garantizan una ligereza apreciable: en verano, esto es exactamente lo que buscamos.

Herbelin, Cap Camarat Diver Titanio, 1.300 euros. HERBELÍN

Titanio también en Herbelín, Empresa familiar de Doubs que ama tanto las montañas del Jura como las olas del azul profundo. Su Cap Camarat Diver (42 mm, automático, 200 m) es imponente, pero la caja de titanio añade un agradable toque de peso pluma. En cuanto a la correa de caucho, disponible en negro o caqui, resulta muy agradable de llevar en el agua.

Mido, Ocean Star, 1.320 euros. MIDO

Del lado de midoel nuevo Ocean Star (39 mm, automático, 200 m) perpetúa la identidad marinera de la colección. Heredero de una historia nacida en la década de 1930, con el sistema Aquadura y su famoso sello de corona de corcho, presenta soluciones de impermeabilización más modernas y una esfera azul ondulada. Con el reloj se entregan dos pulseras, de acero y de caucho.

Báltico, Scalegraph, 2.040 euros. REMY SALITO

entre los franceses bálticoel Scalegraph (39,5 mm, automático, 100 m) establece su estatus deportivo. Ahora resistente al agua, el cronógrafo está equipado con pulsadores atornillados y se beneficia de una ligera renovación: si se mantiene el diámetro casi mixto, los cuernos se ensanchan y los bordes se afilan. La esfera está disponible en varios colores, incluido este tono de azul que da ganas de darse un chapuzón.

Oris, Divers Sixty-Five Date, 2.450 euros. ORÍS

Para autónomos suizos oriseste Divers Sixty-Five Date (40 mm, automático, 100 m) es un homenaje al primer diver de la marca, aparecido en 1965. En una casa acostumbrada a la fantasía, el ejercicio de la nostalgia esta vez resulta casi ascético: una refinada esfera caqui, un fino bisel negro, un cristal curvado… Uno de los pocos de nuestra selección que juega francamente la carta retro sin caer en el pastiche.

Rado, Diastar Original Esqueleto, 2.750 euros. RADO

Con Radoel color nunca está lejos. La marca suiza se ha superado incluso con sus tres DiaStar Original Skeleton (38 mm, automático, 100 m). Bellezas pop que nos dejan entrever su movimiento, atendidas por pulseras de goma de color verde brillante, azul eléctrico o rojo sangre. La caja Ceramos (un material compuesto de alta tecnología a base de cerámica, diseñado por Rado) confiere a la pieza una ligereza y una resistencia al rayado inusuales, con el beneficio añadido de una rápida adaptación a la temperatura corporal. Una edición limitada de 555 piezas por color.

Tag Heuer, Aquaracer Profesional 100, 3.000 euros. TAG HEUER

en la casa de Etiqueta Heuerel Aquaracer Professional 100 (28 mm, cuarzo solar, 100 m) regresa en un diámetro mini y con un calibre impulsado por luz, natural o artificial. Parece un caramelo, con su esfera azul medianoche con rayos de sol y sus índices engastados con diamantes. Aunque existen otras versiones (negra o blanca nacarada) y de mayor diámetro (40 mm), esta delicia sigue siendo la más deliciosa.

Tudor, Black Bay Chrono 39, 6.150 euros. tudor

Color todavía en tudor ! Después de un cronógrafo rosa y luego azul cielo, la manufactura de Locle (Suiza) desvela su amarillo más vibrante. Apodado “ Abejorro »que significa “abejorro”, este Los entusiastas esperaban el Black Bay Chrono 39 (39 mm, automático, 200 m). Porque rinde homenaje tanto a los deportes de motor como al buceo, pero también porque inaugura un tamaño más unisex, cuando sus predecesores alcanzaban los 41 mm. Debajo del capó, un movimiento de fabricación certificado por COSC.

Omega, Seamaster Planet Ocean, 9.300 euros OMEGA

Omega no sólo va a la Luna, sino que también se sumerge. La cuarta generación de su Seamaster Planet Ocean (42 mm, automático, 600 m) utiliza el código naranja de la colección, pero en una caja más delgada y una arquitectura interna en titanio. En cuanto al motor, es el tope de gama, con un calibre interno certificado Master Chronometer (que garantiza precisión XXL y antimagnetismo) y una resistencia al agua competitiva.

Hublot, Big Bang Verano, 33.700 euros. VENTANA

en la casa de Ventanael Big Bang Summer (42 mm, automático, 100 m) parece una tienda de golosinas: caja de cerámica rosa y verde menta, bisel azul cielo y correa de caucho. Entenderemos que la fábrica de Nyon (Suiza) maneja de manera brillante los tonos pasteles. Para esta edición limitada de 200 piezas, el movimiento interno Unico incorpora un flyback, una complicación que permite poner el cronómetro a cero con una simple pulsación.

Audemars Piguet, Royal Oak Offshore, 38.400 euros. AUDEMARS PIGUET

Cereza del pastel con Audemars Piguet y su Royal Oak Offshore Chronograph (42 mm, automático, 100 m). Apodado “La Bestia” desde su lanzamiento en 1993, el Offshore no es una excepción, y este modelo 2026 no es una excepción. Sobre una caja de titanio, la esfera antracita presenta números de color turquesa y algunos toques de amarillo brillante. A pesar de una elección cromática relativamente aleatoria, se trata de un objeto de relojería deportiva de alta gama que no desentonará en Saint-Tropez. Más allá de eso, está por verse.

◗ La próxima semana, encuentre relojes de verano que permanezcan secos