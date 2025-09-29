Al menos 40 muertos en un empujado en la India

Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 4:32 p.m. Lectura: 1 min.







Tres colaboradores cercanos de un político indio y un ex actor fueron acusados ​​de homicidio y negligencia, después de la muerte de al menos 40 personas durante una reunión de su partido en el sur de la India, el sábado 27 de septiembre.





Unas 27,000 personas se habían reunido en un camino en el estado de Tamil Nadu para ver a Vijay, un actor que se convirtió en político, pero estalló un movimiento de pánico, desencadenando una estampida asesina. Las largas horas de espera, la falta de policías y la caída de una rama de árboles en el público participaron en el drama, testificaron ante los participantes.





Se abrió una investigación, anunció un oficial de policía a los periodistas el domingo.





Tres altos funcionarios del partido Vijay, su nombre completo Joseph Vijay Chandrasekhar, fueron acusados ​​de los líderes de“Momicidio involuntario no constituye el asesinato” y “Negligencia poniendo en peligro la vida humana”. “La investigación revelará a todos los responsables”agregó el oficial de policía.





Compensación por las familias





Vijay fue expresado durante una manifestación en el distrito de Karur cuando comenzó el empujado, obligándolo a interrumpir su discurso.





“Me faltan palabras para expresar el dolor que experimento”dijo la estrella de 51 años el domingo en un comunicado. “Es una pérdida irreparable para nosotros”agregó, anunciando que dos millones de rupias (aproximadamente 19,300 euros) se pagarían como compensación a las familias de cada una de las víctimas.





Un total de 40 personas, incluidos nueve niños, murieron, según las autoridades locales.





Tales accidentes fatales son frecuentes en la India. A menudo se deben a dispositivos de seguridad insuficientes o fallidos. En enero, al menos 30 personas fueron asesinadas durante la gigantesca rally hindú del Kumbh Mela en Prayagraj, en el estado de Uttar Pradesh, que reunió, según las autoridades, más de 600 millones de personas durante seis semanas.