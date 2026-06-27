Pronto el fin de la ola de calor, los hospitales bajo presión... Actualización sobre la ola de calor

Treinta y siete departamentos permanecen en alerta roja por ola de calor este sábado 27 de junio, a pesar del inicio de un reflujo que debería llevar al fin de la vigilancia máxima en Francia el domingo 28 de junio, el primer respiro en un episodio que está ejerciendo presión sobre el sistema sanitario y cuyos daños se van haciendo poco a poco evidentes.

Desde hace una semana, la ola de calor de violencia sin precedentes, que ha visto sucederse los días y las noches más calurosos jamás registrados, ha golpeado duramente a los cuerpos franceses y sigue provocando consecuencias en cascada, entre cancelaciones de eventos culturales y deportivos, mortalidad en aumento y hospitales al borde del colapso.

El sábado, 37 departamentos permanecen en alerta roja, después de 13 rebajas a las 06:00 horas, según el último boletín de Météo France. La cifra debería descender aún más hasta 24 al día siguiente, con Isla de Francia y el Gran Este todavía afectados por el nivel máximo de alerta.

Según un friso que acompaña a su último boletín, Météo France prevé a estas alturas levantar las alertas máximas a las 22.00 horas. el domingo, gracias, escribe la organización en su boletín, a una entrada “aire más fresco” del oeste y noroeste, con riesgo de tormentas a veces violentas. Pero por ahora, el establishment público advierte: “La ola de calor continúa” y temperaturas “se mantendrá muy alto en la mayor parte del país este fin de semana”.

La ola de calor se desplaza hacia el noreste, donde el viernes se batieron nuevamente nuevos récords de calor absoluto, especialmente en el Bajo Rin, que registró los primeros 40°C de su historia. Récord para el Mosela con 39,8°C. El mercurio aún podría alcanzar entre 40 y 42°C el sábado en los departamentos rojos, “o incluso un poco más puntualmente”.

Las repetidas olas de calor son un marcador inequívoco del cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles por parte de los humanos.

Hospitales, médicos, servicios de urgencia, el fenómeno climático ha puesto bajo presión a todo el sistema sanitario. La ministra de Salud, Stéphanie Rist, afirmó el viernes que esperaba ” muerte “ en los próximos días, diciendo que está particularmente preocupada por la ocurrencia de muertes en sus hogares.

“La presión hospitalaria seguirá durante varios días”advirtió Matignon, mientras que la Agencia Regional de Salud (ARS) de Isla de Francia provocó una “plan blanco” para todos los hospitales de la región.

Entre las tensiones que justifican este sistema de crisis activado para hacer frente a circunstancias excepcionales, el director general de la ARS citó en particular el fuerte aumento de las llamadas hasta el 15 o incluso la mitad de las visitas a las urgencias para los mayores de 75 años. “Pacientes más graves” admitidos desde el jueves son “jóvenes”de entre 30 y 50 años, añadió a la Agence France-Presse (AFP) el doctor Jérôme Cuny, director adjunto del SAMU du Nord.

“Unos pocos grados más se traducen en un aumento muy fuerte del riesgo de muerte” y las olas de calor han “efectos en cascada” sobre la mortalidad, explicaron también a la AFP Mathilde Pascal y Robin Lagarrigue, de la agencia nacional de salud Pública de Francia.

Por ahora, las primeras víctimas oficiales de la ola de calor son los eventos cancelados para preservar los sistemas sanitarios y de emergencia, que también se están sobrecalentando. La Marcha del Orgullo LGBT+, que debía celebrarse en París y Lyon el sábado, fue cancelada, al igual que las carreras “We run” en París y el festival de música Solidays, que se prolongaría hasta el domingo.

El castillo de Chambord también canceló tres días de conciertos que debían comenzar el viernes por la noche, con los artistas principales Orelsan, Maroon 5 y DJ Snake.

Por otra parte, el encuentro internacional de atletismo del domingo se celebrará en el estadio Charléty de París, en un “formato adaptado”.

Varias ciudades, incluida la capital, también han tomado medidas para prohibir el consumo y la venta de alcohol.

La ola de calor, que se está extendiendo hacia el este del continente, está golpeando duramente a varios países europeos. Según cálculos de la AFP, se espera que al menos 193 millones de personas en Europa experimenten temperaturas superiores a los 35°C en algún momento del sábado.

Entre los territorios más afectados por las temperaturas extremas se encuentra Alemania, donde se espera que unos 82 millones de personas experimenten más de 30°C, incluidos 75 millones con más de 35°C. En Hungría, se espera que casi todo el país se asfixie con más de 35°C el sábado, es decir, más de 9 millones de personas.

El Instituto Meteorológico Danés anunció el sábado que había registrado la temperatura más alta desde la creación de los registros meteorológicos. “A 36,6°C al norte de Odense, experimentamos el día más caluroso registrado desde que comenzaron los registros en 1874”informó el servicio meteorológico en X.

En España se registraron entre el domingo y el miércoles al menos 212 muertes atribuibles a este episodio, frente a las 98 del mismo periodo de 2025, según datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.