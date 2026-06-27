El espectáculo de Dembélé, la clasificación sorpresa de Cabo Verde, los iraníes enfadados: el informe de Trump sobre el Mundial

Lo hicieron y con clase. Los ‘bleus’ se clasificaron para octavos de final al terminar primeros de su grupo gracias a una espectacular actuación del delantero parisino Ousmane Dembélé. El calendario de los primeros partidos de la fase final está casi completo con sorpresas como Cabo Verde pero también decepciones como la Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, ex entrenador del Olympique de Marsella, eliminada en la primera ronda. Vamos, que el “New Obs” te lleva al otro lado del Atlántico para contarte todo lo que pasa dentro y fuera de los estadios.

Ousmane Dembélé (por fin) brilla de azul y le da a Francia la cima de su grupo. “¿No feliz? ¡Triple! »como diría su compañero Kylian Mbappé. Autor de un hat-trick contra Noruega (4-1) el viernes por la tarde, Ousmane Dembélé silenció las críticas sobre sus actuaciones con la selección francesa. El recital del Balón de Oro, completado con un cuarto gol de su compañero del PSG Désiré Doué, permitió a los blues hacerse con la primera plaza de su grupo. Aclamada por la prensa internacional, la actuación francesa fue analizada principalmente en otro país escandinavo: Suecia, próximo rival de los Bleus en octavos de final. “El problema de Francia es que no podemos concentrarnos en una sola estrella, hay muchísimas” El periódico “Sweden Herald” ya está desesperado. En cuanto al tabloide “Expressen”, pregunta sin rodeos: “¿Existe alguna posibilidad?” »

“Hay que estar concentrados, se vienen cosas importantes”prometió Ousmane Dembélé en la rueda de prensa posterior al partido. Nos vemos el martes 30 de junio a las 23 horas. para saber si los ‘bleus’ seguirán volando por encima de este Mundial.

El Pulgarcito del Mundial se clasificó para los octavos de final. Fue totalmente inesperado y, sin embargo, muy real. Muy temprano este sábado por la mañana, los caboverdianos se clasificaron para los octavos de final tras su empate contra Arabia Saudita (0-0). Los Tiburones Azules vieron abiertas las puertas de los octavos de final tras dos empates primero ante España y luego ante Uruguay. Se clasificó justo después de la derrota de Uruguay ante España (0-1), último partido de este grupo H. “Es una emoción que nunca había sentido en el campo” dijo el centrocampista caboverdiano Deroy Duarte después del partido. Próximo paso: un gigante, la Argentina de Leo Messi, que no es otro que el poseedor del título. “¿Por qué no?” »intentó Deroy Duarte esta mañana.

El descontento del técnico italiano Amir Ghalenoei va en aumento. Tras el empate de Irán contra Egipto (0-0) el viernes, la frustración aumentó en el vestuario. Hay que decir que los iraníes estuvieron cerca de la victoria tras un gol anulado por fuera de juego en el tiempo añadido. Y esto obliga a los hombres de Amir Ghalenoei a esperar los demás resultados que se conocerán en las próximas 24 horas para saber si están entre los mejores terceros clasificados para los dieciseisavos de final. La culpa también, según ellos, son las condiciones de juego y la preparación de los iraníes en plenas negociaciones para el fin de la guerra en Oriente Medio. Después del partido contra Egipto, el capitán iraní Mehdi Taremi habló sobre el caso de once altos funcionarios a quienes se les negó la entrada a Estados Unidos. El técnico iraní instó al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, a “defiende tu posición” a las autoridades americanas. “Sé que Gianni Infantino hizo todo lo posible para minimizar los problemas, pero fue el país anfitrión el que se portó mal con nosotros”dijo.

El gol de Désiré Doué contra Noruega no pasó desapercibido. Tras la victoria de los ‘bleus’ del viernes, el delantero del Paris-Saint-Germain (PSG) recibió un regalo de un aficionado muy especial: una camiseta con el número 10 de la Seleção autografiada por el brasileño Neymar. Fue un periodista brasileño de CazéTV quien se lo regaló. Sobre esta camiseta, el brasileño se tomó el tiempo de escribir algunas palabras: “Para el crack Doué, un fuerte abrazo de parte de Neymar. » Sólo podemos aprobar.