La selección de Cabo Verde da una sorpresa: 10 cosas que debes saber sobre el Pulgarcito del Mundial

¡Historia! La selección de Cabo Verde, un archipiélago de nueve islas y 525.000 habitantes, logró clasificarse para los octavos de final del Mundial. “ Somos pequeños pero tenemos un gran corazón. somos luchadores “, declaró el capitán y portero Vozinha después de un intenso partido. El equipo más pequeño que jamás haya alcanzado este nivel de la competición se enfrentará a la Argentina de Leo Messi el 4 de julio en Miami.

Los tres empates arrebatados a España, Uruguay y Arabia Saudita por el once de Cabo Verde en la fase de grupos no fueron fruto de la casualidad sino del merecido resultado de un equipo unido y centrado en lo colectivo. Gracias a una diáspora caboverdiana presente en 42 países, Pulgarcito del Mundial puede contar con 21 jugadores nacidos en el extranjero, de los cuales 5 en Francia.

El equipo tiene varios apodos: criollos que significan “los criollos” o los tubaros azules, los “tiburones azules”. Referencias ancladas en la historia del archipiélago: el criollo caboverdiano, que deriva del portugués, es una de las lenguas más habladas, al igual que el portugués, y el tiburón es su animal favorito.

Pedro Leito Brito, apodado “Bubista” (Boa Vista, en criollo) es 100% caboverdiano. Nacido en Boa Vista, jugó en la segunda división española, luego en Angola y Portugal. Ex central de la selección caboverdiana, se convirtió en entrenador en 2020 y logró llevar a su equipo a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2023. En 2025, ganó el premio al mejor entrenador africano a pesar de la eliminación prematura de su equipo durante la CAN 2025.

La estrella del equipo es él, el portero Vozinha. Su partido contra España (0-0) fue juzgado” estratosférico » por los comentaristas. A la edad canónica de 40 años, realizó 7 paradas ante uno de los equipos favoritos de este Mundial de 2026. ¿Cuántos seguidores tenías en las redes sociales antes de iniciar el mundo? », preguntó un periodista español tras el encuentro. ” TIENEantes del partido, 40.000 o 50.000… ¡Y después medio millón! » En el momento de escribir este artículo, la cuenta Insta de Vozinha tiene 16 millones de seguidores, tantos como Marruecos y la estrella del PSG Achraf Hakimi.

Para muchos, la camiseta de Cabo Verde es una de las más bellas de este Mundial: diseño limpio, tonos de azul y cuello rojo. La marca neoyorquina Cappelli Sport revela que estos patrones triangulares representan las rutas aéreas que conectan las nueve islas del archipiélago.

En 1979, tras el fin de la dominación portuguesa (5 de julio de 1975), nació la federación local de fútbol. El primer encuentro internacional tuvo lugar un año antes contra Guinea, que ganó 1-0. Derrotas en serie, dificultades financieras… El equipo casi desapareció a principios de los años 2000. Pero gracias a su perseverancia, logró una serie de resultados y ascendió en la clasificación de la FIFA. En 2025, llega la consagración: los caboverdianos se clasifican para la fase final del Mundial, cincuenta años antes de la independencia.

La evolución de la selección caboverdiana es deslumbrante: en 1999 ocupaba el puesto 177 en la clasificación de la FIFA entre 202 países. Hoy ocupa el puesto 64 entre 211. Desde el inicio del campeonato mundial, Cabo Verde ha subido tres nuevos niveles. ¡Una de las progresiones más fuertes de la historia del fútbol!

Fue a través de LinkedIn que se reclutó a uno de los mejores jugadores del equipo. En 2018, el técnico caboverdiano utilizó este medio de comunicación para convocar a Roberto Lopes, caboverdiano nacido y que juega en Irlanda. Problema: ¡Lopes no entiende ni una palabra de portugués! Y concluye, en un principio, que se trató de una “estafa”. Sólo nueve años después, al recibir una nueva convocatoria, acabó uniéndose a los “tiburones azules” tras traducir el mensaje al inglés.

a las 21mi Al minuto del partido entre Uruguay y Cabo Verde (2-2), el centrocampista Kevin Pina, de 29 años, disparó desde 30 metros por la escuadra. Se convirtió en el primer goleador del equipo en la fase final del Mundial. Nacido en Praia, la capital, disputó su primer partido profesional en el GD Chaves, club local. En 2022 fichó por el FK Krasnodar, Rusia. Convertido en titular indiscutible de su club, es también un pilar de la selección caboverdiana. Orgullo nacional.