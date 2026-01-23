¿Qué está pasando en Siria?





Más de un año después de la caída de Bashar al-Assad, el presidente islamista sirio Ahmad al-Charaa quiere extender su control a nuevas partes del país. Tras desalojar a los kurdos de Alepo, sus tropas avanzaron hacia el norte del país a costa de intensos combates contra las fuerzas kurdas que habían disfrutado de autonomía de facto durante más de diez años en la región.





Mientras el ejército sirio se acerca a Raqa, antiguo bastión del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, el presidente sirio anunció el domingo que había firmado un acuerdo de alto el fuego con el líder de las fuerzas kurdas en Siria, Mazloum Abdi.





• ¿Por qué se enfrentan el ejército sirio y las fuerzas kurdas?





El presidente sirio Ahmad al-Charaa, que quiere controlar todo el territorio, intenta desde principios de enero establecer su autoridad en el norte del país. El viernes pidió a las fuerzas kurdas, pilares de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria, que abandonaran la ciudad de Alepo, la segunda ciudad del país. Pero chocó contra una pared.





Ante un impasse en las negociaciones del gobierno central con los kurdos, que controlan parte del norte y noreste de Siria, las fuerzas del gobierno sirio desalojaron a sus combatientes de Alepo, la segunda ciudad del país, la semana pasada. Luego les ordenaron retirarse de una zona situada entre el este de esta ciudad y el río Éufrates. El líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el brazo armado de los kurdos, Mazloum Abdi, anunció el sábado por la mañana una retirada prevista. Pero los enfrentamientos continuaron y ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.





En un deseo de apaciguamiento, el presidente anunció el viernes por la tarde que reconocería por decreto los derechos nacionales de los kurdos. Su lengua será ahora oficial, una decisión histórica en un país donde se estima que esta minoría representa unos dos millones de una población de 20 millones de habitantes.









La administración autónoma kurda en el norte de Siria consideró que este decreto constituía “un primer paso” pero no satisfizo “las aspiraciones y esperanzas del pueblo kurdo”.





• ¿Dónde están actualmente los soldados de Damasco?













A primeras horas de la mañana del domingo, las autoridades de Damasco anunciaron que controlaban la ciudad de Tabqa, en la provincia de Raqa, “incluida la presa del Éufrates, que es la más grande de Siria”según el ministro de Información, Hamza Moustafa, citado por la agencia Sana. Los combatientes kurdos, sin embargo, afirman que esta localidad, a unos cuarenta kilómetros de Raqa, no formaba parte del acuerdo de retirada que habían aceptado.





La agencia Sana afirmó luego que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), dominadas por los kurdos, habían volado durante la noche los dos puentes que conducen a Raqa, aislando la ciudad de la zona de Cisjordania de la que se les había ordenado abandonar.





• ¿Cuántas personas murieron en los combates?





Los combates, los más graves entre la potencia islamista siria y los kurdos, dejaron 105 muertos según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), 45 civiles y 60 combatientes de ambos bandos.





• ¿Cuáles son las reacciones de la comunidad internacional?





La ofensiva del ejército sirio ha causado preocupación entre los países occidentales, incluido Estados Unidos, que recientemente levantó las sanciones impuestas a Damasco durante el gobierno de Bashar al-Assad.





El Comando de Oriente Medio de Estados Unidos (Centcom) instó a las fuerzas sirias a cesar todos los ataques en la zona entre Alepo y Tabqa, pidiendo “Estrecha cooperación entre socios sirios”. El sábado, el líder de las poderosas SDF Mazloum Abdi se reunió en Erbil, en el norte de Irak, con el enviado estadounidense Tom Barrack y con Nechirvan Barzani, presidente de la región autónoma del Kurdistán en Irak.





“Una Siria unida y estable requiere la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias dentro de ella y no a través de una guerra contra aquellos que lucharon contra Daesh (el acrónimo árabe de ISIS, nota del editor) a nuestro lado”declaró el presidente francés Emmanuel Macron el día X. “La ofensiva de las autoridades sirias debe cesar inmediatamente. »









• ¿Qué dice el acuerdo de alto el fuego?





Tras una reunión con el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, el presidente sirio Ahmad al-Chareh anunció el domingo que había firmado un acuerdo de alto el fuego con el líder de las fuerzas kurdas en Siria, Mazloum Abdi.





La presidencia publicó el texto del acuerdo firmado de 14 puntos, que incluye la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y las fuerzas de seguridad kurdas en los ministerios de Defensa e Interior, la entrega inmediata al gobierno de las provincias controladas por los kurdos de Deir Ezzor y Raqa, y el cuidado por parte de Damasco de los prisioneros del grupo Estado Islámico y sus familias retenidos en prisiones y campos controlados por los kurdos.